Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal

Produtos são usados na fabricação de ração animal e pet food

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 20h13

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou nesta terça-feira (2) ter concluído negociação tarifária com o governo do Japão para exportação de produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos.

Esses produtos são usados na fabricação de ração animal e "pet food" . De acordo com o ministério, a autorização "amplia a presença brasileira em um dos mercados mais exigentes do mundo" .

O Brasil já é um dos maiores fornecedores de soja e milho para o mercado japonês.

Com 125 milhões de habitantes, o Japão é a terceira maior economia do mundo e o 7º destino dos produtos agrícolas brasileiros em 2024. As exportações para os japoneses totalizaram US$ 3,3 bilhões no ano passado. De janeiro a julho de 2025, as vendas já somaram US$ 1,8 bilhão.

No total, 422 novos mercados foram abertos para os produtos agropecuários brasileiros no atual governo.

© Antonio Cruz/Agência Brasil
