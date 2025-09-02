Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

União Brasil e PP anunciam afastamento do governo Lula

Medida deve impactar permanência dos ministros do Turismo e do Esporte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 19h27

Os partidos União Brasil e Progressistas, que juntos formam a federação União Progressista, com mais de 100 parlamentares no Congresso Nacional, anunciaram nesta terça-feira (2) que "detentores de mandato" filiados às legendas devem renunciar a qualquer cargo ocupado no governo federal. A medida formaliza o desembarque dos partidos da base de apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto", diz o comunicado.

A nota foi lida pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, ao lado do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), em um pronunciamento na Câmara dos Deputados. Mais cedo, os dois líderes partidários já haviam acertado os detalhes deste rompimento em reunião com aliados.

"Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes", completa o comunicado.

A medida deve impactar a permanência dos ministros do Turismo, Celso Sabino (União-PA), e do Esporte, André Fufuca (PP-MA). Ambos são deputados federais, ou seja, detentores de mandatos filiados aos partidos da federação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até o momento, não houve manifestação dos dois ministros mais diretamente impactados pelo comunicado da federação União Progressista. Além disso, o União Brasil, por meio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), tem indicações em outras duas pastas: Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico de Siqueira (Comunicações).

O PP também ocupa o comando da Caixa Econômica Federal, com Carlos Vieira, indicado pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Compromisso

Em nota postada nas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo federal, diz respeitar a decisão da federação, mas cobrou compromisso de quem se mantiver nos cargos.

"Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair. Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o estado de direito, nossa soberania. Precisam trabalhar conosco para aprovação das pautas do governo no Congresso Nacional. Isso vale para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais", escreveu a ministra.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 2 horas

Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula

Presidente citou revistas criadas por ele, como Veja e Carta Capital

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Lula diz que STF não deve temer EUA e espera que justiça seja feita

Presidente compareceu ao velório do jornalista Mino Carta, em SP

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Política Há 7 horas

Brasil Soberano será tema do desfile de 7 de setembro em Brasília

Evento começa às 9h e terá presença do presidente Lula e ministros

 © Antônio Cruz/ Agência Brasil
Política Há 7 horas

Advogado diz que houve conivência de servidores com fraudes do INSS

Eli Cohen começou a investigar fraudes nas aposentadorias em 2022

 Fotos: Divulgação ASCOM Câmara
Cesta Básica Há 1 dia

Câmara de Tenente Portela aprova fim de cesta básica para secretários

Caso o projeto seja sancionado, a nova lei entrará em vigor, extinguindo o benefício para os secretários municipais de Tenente Portela.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
21° Sensação
1.83 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Geral Há 2 horas

Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Geral Há 2 horas

Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Esportes Há 2 horas

Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,02%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,405,39 -0,31%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias