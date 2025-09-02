Terça, 02 de Setembro de 2025
Governo divulga ações dos 400 anos das Missões e lança faca comemorativa na Expointer

Com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro,apresentou o conjunto de a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/09/2025 às 00h12
Leite destacou que o governo está promovendo a identidade cultural do RS e desenvolvendo o potencial econômico da região -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

Com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro,apresentou o conjunto de ações que a pasta está preparando para marcar os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, celebrados em 2026. O painel foi realizado na Expointer, em Esteio, nesta segunda-feira (1/9). A atividade ocorreu na Arena do Governo, no Pavilhão Internacional, e foi marcada também pelo lançamento da Faca Missioneira, produzida pelo cuteleiro Don Cassio Selaimen.

“Nas Missões, a partir da interação do povo originário com os europeus, a nossa formação como povo gaúcho começou a tomar forma, seguindo depois com a contribuição de tantas outras etnias. Nesta data tão significativa de 400 anos, estamos promovendo o reforço da identidade cultural do Estado e desenvolvendo o potencial econômico e turístico da região, por meio de ações e obras transformadoras”, destacou o governador. Leite também relembrou o investimento de R$ 50 milhões que o governo do Estado anunciou em junho para a região.

“A data dos 400 anos é importante para o Rio Grande do Sul como um todo, pois fala da nossa formação e da nossa história. Temos comemorado recentemente os aniversários de diversas imigrações, que contribuíram para a extraordinária miscigenação do Estado, que deixaram um relevante legado e que devem ser celebradas. Da mesma forma, estamos valorizando o legado das Missões e promovendo o desenvolvimento da região”, reforçou Loureiro.

Faca Missioneira e apresentações de cantores tradicionalistas

Na ocasião, foi lançada a faca comemorativa aos 400 anos das Missões. “O modelo confeccionado segue uma linha festiva e simples, representando a simplicidade da época em que o gaúcho desenvolvia suas ferramentas”, disse o criador da peça, Don Cassio Selaimen. Ao todo, foram produzidos 34 exemplares do utensílio.

O evento contou com apresentações de músicas tradicionalistas, cantadas por Érlon Péricles e Desidério Souza (Quando canta um missioneiroeAmigos do tempo antigo), Daniel Torres (Canto dos livreseCastelhana) e Sérgio Rojas (Semeadura).

Também estiveram presentes o secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, os secretários de Turismo, Ronaldo Santini, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, além de membros da comissão organizadora das celebrações e outras autoridades.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

