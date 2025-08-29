Sexta, 29 de Agosto de 2025
Brasil passa a contar com capítulo oficial do CTBUH

Com o chapter oficial, país entra no radar global da construção civil. Stéphane Domeneghini, diretora executiva da Talls Solutions e engenheira res...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/08/2025 às 15h23
Brasil passa a contar com capítulo oficial do CTBUH
FG Empreendimentos

O Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano (CTBUH, na sigla em inglês), uma das principais entidades internacionais dedicadas ao estudo de arranha-céus e cidades sustentáveis, inaugurou oficialmente o Chapter Brasil. A criação deste núcleo pode colocar o país em posição estratégica no debate global sobre urbanização e verticalização.

Fundado em 1969, o CTBUH construiu ao longo de mais de cinco décadas um vasto acervo técnico sobre edifícios altos e habitat urbano. O conselho congrega especialistas, estudiosos e profissionais mundialmente reconhecidos nas áreas de arquitetura e engenharia. Segundo a diretora Stéphane Domeneghini, “a chegada do Chapter ao Brasil reforça a distinção técnica da instituição e a oportunidade de inserir o país em um seleto círculo de excelência nesta área”.

O Chapter tem sua diretoria fundadora composta pelos seguintes nomes: Stéphane Domeneghini, diretora executiva da Talls Solutions, empresa do Grupo FG, Luis Bueno, especialista e mestre em edifícios altos; e Roberto de Souza, CEO do CTE – Centro de Tecnologia de Edificações, instituição especializada em qualidade e sustentabilidade.

“A criação do capítulo do CTBUH no Brasil representa um marco significativo para a engenharia e a arquitetura nacional. Trata-se de uma oportunidade única de integração ao ecossistema global de edifícios altos, ampliando a troca de experiências e o acesso a conhecimento de ponta. Essa conexão fortalece empresas e profissionais que já atuam ou desejam atuar no mercado de prédios altos, elevando o país a um novo patamar de excelência e inovação”, destaca Roberto de Souza, CEO do CTE, Centro de Tecnologia de Edificações.

Conexão global e inovação no Brasil

O Chapter Brasil nasce com a missão de criar um espaço de conexão internacional, troca de conhecimento técnico e difusão de práticas inovadoras, alinhando o país aos mais avançados centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo. Para os especialistas, o movimento representa não apenas reconhecimento, mas também oportunidade para atrair investimentos, fortalecer o ecossistema local e consolidar o Brasil como polo de excelência em projetos de grande escala.

“Com a realização do evento em solo brasileiro, estamos abrindo portas para que soluções inovadoras, sustentáveis e de alto desempenho possam ser aplicadas à nossa realidade urbana. Estamos colocando o Brasil definitivamente no mapa da construção civil mundial, em sintonia com o mais sólido acervo técnico já produzido na área”, afirma Stéphane Domeneghini, diretora executiva da Talls Solutions, a primeira brasileira a palestrar em um congresso internacional do CTBUH.

Para o CTBUH, a expansão da rede com o Chapter Brasil chancela o Brasil em uma posição de protagonismo em debates sobre densidade urbana, mobilidade e sustentabilidade. “O país agora terá uma voz ativa em fóruns globais, contribuindo com experiências locais e absorvendo o que há de mais avançado no mundo”, destaca Jen Hall, diretora de desenvolvimento global do CTBUH.

Segundo Stéphane Domeneghini, o ingresso do Brasil neste ecossistema global também reafirma um princípio essencial para a Talls Solutions: a inteligência como ativo mais valioso da sociedade contemporânea. “Sustentabilidade, acima de tudo, está alicerçada em soluções inteligentes. É esse rigor técnico e essa proficiência que buscamos cultivar em nossas associações e parcerias. Em um cenário de constante evolução e atualização, investir em inteligência é o que garante relevância, longevidade e impacto positivo”, reforça.

Oportunidades para profissionais e empresas

O Chapter também abre espaço para a participação de engenheiros, arquitetos, incorporadores e instituições acadêmicas, oferecendo acesso a eventos exclusivos, publicações técnicas e networking internacional. O grupo é aberto para novos membros, com a intenção de fortalecer o debate e a atuação a respeito de  construção civil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
