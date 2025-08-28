Prova de Bolsa do Elite Rede de Ensino acontece 30 de Agosto

Com o encerramento do primeiro semestre letivo, chega também o momento de renovação das matrículas para 2026. Pensando em atrair novos estudantes e oferecer condições especiais, o Elite Rede de Ensino — uma das maiores redes de educação básica do Brasil — promoverá mais uma edição da Prova de Bolsa em todas as unidades do país. A avaliação será aplicada em todas as unidades da rede, e os participantes poderão conquistar bolsas com diferentes percentuais de desconto.

O exame é composto por 25 questões de Língua Portuguesa e Matemática, destinado a alunos que pretendem ingressar do Ensino Fundamental Anos Finais até o Ensino Médio. Já os estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais farão uma prova diagnóstica com 16 questões nas mesmas disciplinas, também voltada ao ingresso na rede.

Para crianças da Educação Infantil e dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais, não há avaliação quantitativa. Nesses casos, é realizada uma vivência pedagógica, com atividades lúdicas, jogos e brincadeiras adequadas à faixa etária, que permite conhecer melhor as crianças e observar saberes e habilidades já desenvolvidos, além de possibilitar que elas tenham um primeiro contato com o ambiente escolar.

A instituição tem como lema a "excelência acadêmica" e as unidades oferecem turmas que vão da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de cursos Pré-Vestibulares, podendo variar conforme a localidade. É possível consultar, pelo site, a unidade de interesse para confirmar os segmentos disponíveis.

Segundo a diretora pedagógica, Deborah Anastácio, a Prova de Bolsa não tem caráter eliminatório. “A prova tem um papel diagnóstico pedagógico importante. Conseguimos perceber os futuros alunos em suas singularidades, identificando potencialidades e lacunas de aprendizagem", afirma.

Atualmente, a rede conta com mais de 47 mil estudantes e está presente em mais de 50 unidades distribuídas por nove estados brasileiros e no Distrito Federal. Mesmo focado em aprovações civis e militares, o Elite tem como missão abrir caminhos para que todos os alunos desenvolvam plenamente seu potencial.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Elite ocupa o 6º lugar no ranking do Rio de Janeiro e figura entre as 30 melhores escolas do país no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A rede integra o Grupo Salta Educação, um dos maiores grupos de educação do Brasil, e mantém um constante processo de aprimoramento para seguir na liderança do setor.

“Nosso compromisso é proporcionar um ensino de excelência, aliado a um corpo docente próximo e acolhedor, oferecendo desde o início um olhar atento às necessidades de cada aluno e favorecendo estratégias de acompanhamento mais assertivas", completa a diretora.

As inscrições para a Prova de Bolsa já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial (www.ensinoelite.com.br) ou presencialmente na unidade escolhida.