Quinta, 28 de Agosto de 2025
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gás gratuito: programa para baixa renda será lançado semana que vem

Gás do Povo atenderá 17 milhões de famílias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 14h28
Gás gratuito: programa para baixa renda será lançado semana que vem
© Marcello Casal/Agência Brasil

O governo federal anunciará, na semana que vem, o novo programa que garantirá gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda . O Gás do Povo substituirá o Gás para Todos e deve atender cerca de 17 milhões de famílias . A informação é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao programa Balanço Geral , da TV Record Minas, nesta quinta-feira (28).

Lula cumpre agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira (28), em Contagem e Montes Claros. “E na semana que vem eu volto a Belo Horizonte para ir no Aglomerado da Serra anunciar o programa chamado Gás do Povo. É um programa de financiamento de gás para as pessoas mais pobres do país, que não vão pagar mais pelo gás, vão receber o gás gratuitamente”, disse o presidente.

Na entrevista, ele também antecipou alguns anúncios que fará amanhã em Contagem, na área de mobilidade urbana. São investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções: 31 propostas de R$ 9,6 bilhões e mais 70 propostas de renovação de frota para todo o país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além disso, será anunciada a expansão do metrô de Belo Horizonte a Contagem, com R$ 1 bilhão em investimentos . “O povo está esperando há muito tempo”, disse Lula sobre a obra.

Ainda, haverá a assinatura de dois contratos com a prefeitura de Belo Horizonte , um no valor de R$ 456 milhões para a implantação de 64,3 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo e outro para a aquisição de 100 ônibus elétricos.

Também em Contagem, Lula fará uma visita às obras da Avenida Maracanã e entregará o primeiro trecho da nova via.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Há 58 minutos

Lula anuncia apoio ao acordo de neutralidade do Canal do Panamá

Presidente recebeu hoje o presidente do Panamá, José Raúl Mulino

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Há 1 hora

Lula exalta "maior operação contra o crime organizado da história

Presidente destacou ações coordenadas envolvendo PF, Receita e MP

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Política Há 2 horas

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli

Para corte, há risco de fuga, e saúde não justifica liberação

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 21 horas

Senado aprova projeto contra adultização de crianças na internet

Texto segue agora para sanção presidencial

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Alckmin desembarca no México e tem reunião com setor privado

Comitiva tem encontro com representantes de entidades do setor privado

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 22°
23° Sensação
1.36 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sexta
25° 10°
Sábado
26° 15°
Domingo
26° 17°
Segunda
26° 15°
Terça
23° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Ferramentas de IA mudam a maneira como pessoas criam imagens
Senado Federal Há 13 minutos

Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Câmara Há 13 minutos

Líder do PL diz que a PEC das Prerrogativas não é mais prioridade para o partido
Economia Há 27 minutos

Prova de Bolsa do Elite Rede de Ensino acontece 30 de Agosto
Economia Há 27 minutos

Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,23%
Euro
R$ 6,32 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 641,568,33 +0,26%
Ibovespa
141,259,81 pts 1.48%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias