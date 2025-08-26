Tenente Portela e Região Celeiro Recebem R$ 1,2 Milhão para a Cultura

O governo do Rio Grande do Sul anunciou um investimento de R$ 30,93 milhões para 347 municípios gaúchos, com foco em eventos culturais populares. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário da Cultura (Sedac), Eduardo Loureiro, no Palácio Piratini. O montante é composto por R$ 25,95 milhões do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e R$ 4,98 milhões de contrapartidas das prefeituras.

Esses recursos serão usados para contratar artistas e outros profissionais criativos, fortalecendo a programação cultural em todo o estado.

Destaque para Tenente Portela e a Região Celeiro

A Região Celeiro foi uma das principais beneficiadas, com um total de R$ 1,2 milhão distribuído entre 14 municípios. Deste valor, Tenente Portela se destaca, recebendo R$ 100 mil. Juntamente com Três Passos e Santo Augusto que também foram contemplados com o mesmo valor, o que coloca os três entre os maiores beneficiados da região.

Os outros 11 municípios da Região Celeiro — Campo Novo, Esperança do Sul, Humaitá, São Martinho, Sede Nova, Miraguaí, Inhacorá, Chiapetta, Braga, Barra do Guarita e Vista Gaúcha — receberão R$ 50 mil cada.

Aumento no Investimento e Foco no Artista

O edital, lançado pela Sedac em abril, previa contrapartida das prefeituras e a existência de um Sistema Municipal de Cultura implementado. Os repasses, que variam de R$ 50 mil a R$ 200 mil, são transferidos do FAC para o Fundo Municipal de Cultura de cada cidade.

Comparado ao edital de 2023, houve um aumento de 65% no número de municípios contemplados, passando de 210 para 347. Além disso, todos os recursos agora são destinados integralmente ao pagamento dos cachês de artistas e profissionais da cultura, garantindo uma programação cultural mais ampla e qualificada para a população.

No mesmo evento, o governo também anunciou um investimento de R$ 10,7 milhões para projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC).