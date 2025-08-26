Quarta, 27 de Agosto de 2025
Justiça determina nova eleição para preencher vaga de vereador em Braga

O novo pleito será realizado em data a ser definida pelo TRE-RS

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Observador Regional
26/08/2025 às 22h35 Atualizada em 26/08/2025 às 22h43
Foto: Observador Regional

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) decidiu, nesta terça-feira (26), pela realização de uma eleição suplementar para preencher a vaga deixada pelo vereador Bolívar José Della Libera (Progressistas), falecido em 23 de julho.

A decisão foi tomada após análise do impasse gerado pela ausência de suplentes do Progressistas, partido que havia lançado apenas três candidatos em 2024 – todos eleitos.

Sem alternativas internas ao partido e diante de divergências sobre a possibilidade de convocação de suplentes de outras siglas, o colegiado optou por devolver a escolha ao eleitorado.

O novo pleito será realizado em data a ser definida pelo TRE-RS, seguindo o calendário de eleições suplementares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A decisão deverá movimentar o cenário político de Braga, reacendendo o debate eleitoral em pleno exercício da legislatura.

O Tribunal deverá publicar em breve uma Resolução contendo as regras do pleito, que tem data provável para novembro ou dezembro deste ano

