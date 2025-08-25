Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/08/2025 às 16h40
Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga municípios com mais de 100 mil habitantes e o Distrito Federal a instalarem e manterem, ainda que por meio de convênio, pelo menos uma instituição de longa permanência para idosos (Ilpi) de natureza gratuita. A proposta altera o Estatuto da Pessoa Idosa.

O texto aprovado estabelece que a instituição deverá estar inscrita no conselho municipal ou distrital de assistência social e registrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social para integrar o modelo descentralizado e participativo do Sistema Único de Assistência Social (Suas), com gestão compartilhada, cofinanciamento e cooperação técnica entre os governos federal, estadual e municipal para sua instalação, operação e manutenção.

Relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) recomendou a aprovação do Projeto de Lei 215/22 , da deputada Ely Santos (Republicanos-SP), acolhendo sugestão de emenda da Coordenação-Geral de Regulação do Acesso e Assuntos Normativos do Suas.

“Recebemos a manifestação da Coordenação-Geral de Regulação do Suas, que destacou que organizações sociais precisam estar inscritas no conselho municipal ou distrital de Assistência Social e registradas no cadastro nacional para atuar no Suas e receber recursos públicos”, observou a relatora. “Com isso, sugerimos alteração para garantir que as instituições de longa permanência para idosos estejam integradas ao modelo descentralizado e participativo do Suas.”

Ao apresentar o projeto, Ely Santos lembrou que um grupo de trabalho que funcionou em 2021 na comissão detectou a necessidade de atendimento público e gratuito no País. “Sabemos das dificuldades que as pequenas prefeituras atravessam, por isso propus um limite a partir do qual se poderá exigir a instalação de uma Ilpi”, explicou.

Próximas etapas
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 4 minutos

Comissões ouvem ministro sobre política de comunicação do governo

As comissões de Comunicação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados ouvem nesta quarta-feira (27) o ministro da Secretaria ...

 Bruno Spada /Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova teletrabalho para pessoas com deficiência quando houver compatibilidade

A proposta segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que prevê selo para identificar alimentos sem glúten da agricultura familiar

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão recebe ministro de Minas e Energia para falar sobre petróleo, energia nuclear e recursos de Itaipu

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (27), o ministro de Minas e Energia, Alex...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 minutos

Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Câmara Há 3 minutos

Comissões ouvem ministro sobre política de comunicação do governo
Saúde Há 33 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 33 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,19%
Euro
R$ 6,29 -1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 630,408,23 -6,02%
Ibovespa
138,025,17 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias