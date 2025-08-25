Comissão debate assédio sexual e moral no serviço público e privado

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (26), audiência pública sobre o combate ao assédio sexual e moral no serviço público e no setor privado.

O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

Veja a lista de convidados da audiência

O debate foi solicitado pela deputada Silvye Alves (União-GO). Ela afirma que o assédio sexual e moral, além de violar os direitos humanos, compromete a integridade e a autoestima das vítimas, com consequências psicossociais graves.

"Tais condutas não podem ser tratadas com a banalidade que muitas vezes se observa na sociedade", avalia.