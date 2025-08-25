Comissão debate extravio de bagagens e preços praticados por companhias aéreas

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (26) para discutir o extravio de bagagens e os preços praticados por companhias aéreas.

O debate será realizado às 11 horas, no plenário 9. O debate atende a pedido do deputado João Carlos Bacelar (PL-BA).

João Carlos Bacelar quer discutir eventuais falhas de segurança no controle de bagagens e avaliar a atuação das companhias aéreas e das concessionárias de aeroportos.

Segundo o parlamentar, um exemplo é o caso das brasileiras Jeanne Paolini e Kátia Assis, que ficaram presas na Alemanha após terem suas malas trocadas. “Esse episódio mostra a falta de comprometimento dessas entidades em prestar um serviço seguro e eficiente”, afirmou.

Bacelar quer discutir ainda a existência de cartel no setor aéreo. "Observa-se, notadamente, a fixação de preços de passagens de forma coordenada, configurando uma clara prática anticoncorrencial", avalia.