Daltro Filho sedia 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais

Evento integra os 70 anos de Tenente Portela e celebra a produção vitivinícola local com jantar, baile e premiação

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
24/08/2025 às 15h41 Atualizada em 24/08/2025 às 15h55
Daltro Filho sedia 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais
(Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)

A comunidade de Daltro Filho foi palco, na noite de sexta-feira (23), do 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais de Tenente Portela. O evento reuniu cerca de 300 pessoas no ginásio da localidade e fez parte das comemorações dos 70 anos do município.

Realizado de forma itinerante, o concurso busca valorizar anualmente a produção artesanal das comunidades portelenses. A programação contou com jantar, baile e a divulgação dos vencedores, cujos vinhos foram avaliados ao longo da semana por uma comissão técnica.

A cerimônia de premiação teve a presença de Autoridades Municipais, secretários municipais, representantes da Emater/RS-Ascar e lideranças locais.

Na categoria vinho branco e rosé, os premiados foram:  
1º lugar – Ângelo Brum  
2º lugar – Diego Blaneck  
3º lugar – Deonildo Brum  

Já na categoria vinho tinto, os vencedores foram:  
1º lugar – Evandro Danete  
2º lugar – Deonildo Brum  
3º lugar – Paulo A. Bresolim

O concurso, promovido pela comunidade de Daltro Filho com apoio da Prefeitura e da Emater/RS-Ascar, se fortalece como espaço de incentivo à cultura e à produção vitivinícola local.

 

(Foto: Giordano Bruno Fornari)
