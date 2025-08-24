Daltro Filho sedia 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais

A comunidade de Daltro Filho foi palco, na noite de sexta-feira (23), do 5º Concurso Municipal de Vinhos Artesanais de Tenente Portela. O evento reuniu cerca de 300 pessoas no ginásio da localidade e fez parte das comemorações dos 70 anos do município.

Realizado de forma itinerante, o concurso busca valorizar anualmente a produção artesanal das comunidades portelenses. A programação contou com jantar, baile e a divulgação dos vencedores, cujos vinhos foram avaliados ao longo da semana por uma comissão técnica.

A cerimônia de premiação teve a presença de Autoridades Municipais, secretários municipais, representantes da Emater/RS-Ascar e lideranças locais.

Na categoria vinho branco e rosé, os premiados foram:

1º lugar – Ângelo Brum

2º lugar – Diego Blaneck

3º lugar – Deonildo Brum

Já na categoria vinho tinto, os vencedores foram:

1º lugar – Evandro Danete

2º lugar – Deonildo Brum

3º lugar – Paulo A. Bresolim

O concurso, promovido pela comunidade de Daltro Filho com apoio da Prefeitura e da Emater/RS-Ascar, se fortalece como espaço de incentivo à cultura e à produção vitivinícola local.

