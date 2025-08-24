Domingo, 24 de Agosto de 2025
7°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comitiva da 20ª RT ultrapassa 200 km e segue rumo a Passo Fundo neste domingo

Cavaleiros percorrerão 506 km até Humaitá, onde a chegada da Chama será celebrada com solenidade, apresentações e fandango

Por: Marcelino Antunes
24/08/2025 às 11h48
Comitiva da 20ª RT ultrapassa 200 km e segue rumo a Passo Fundo neste domingo
(Foto: Giordano Bruno Fornari)

Após participar da cerimônia estadual de geração e distribuição da Chama Crioula 2025, realizada no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, a comitiva da 20ª Região Tradicionalista iniciou a cavalgada de retorno à Região Celeiro. O evento oficial, que marcou o início dos Festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul, reuniu cerca de 1.500 cavaleiros de 30 regiões tradicionalistas nos dias 15 e 16 de agosto.

A delegação da 20ª RT, composta por 23 integrantes — sendo 14 cavaleiros e equipe de apoio —, já cavalgaram por mais de  200 quilômetros.

Neste domingo, 24 de agosto, a comitiva segue viagem em direção ao município de Passo Fundo, dando sequência ao trajeto total previsto de 506 quilômetros até a chegada final em Humaitá.

A chegada está programada para o dia 5 de setembro, em Humaitá, com solenidade de recepção às 13h30 e geração regional da Chama Crioula às 17h, na propriedade do tradicionalista homenageado Hélio Schuster.

A programação inclui ainda apresentações culturais, fandango com entrada gratuita e a distribuição da centelha aos cavaleiros da região no dia 6 de setembro. O evento deve reunir cerca de 700 cavaleiros, celebrando os 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha e os 50 anos da 20ª Região Tradicionalista.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Comitiva da 20ª RT
Chama Crioula 2025 Há 2 dias

Comitiva da 20ª RT percorre 200 km e pernoita em Casca

A chegada está programada para o dia 5 de setembro, em Humaitá, com solenidade de recepção às 13h30 e geração regional da Chama Crioula às 17h

 Araci Esteves tem longo trabalho no teatro e está em obras fundamentais do cinema gaúcho -Foto: Petci Pedron
Cultura Há 3 dias

Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)

Uma noite de premiação para destaques do cinema gaúcho será promovida nesta sexta-feira (22/8) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cu...

 (Foto: Comunicação Social 7°BPM)
Semana da Pátria Há 3 dias

Brigada Militar realiza Solenidade alusiva ao recebimento do Fogo simbólico da Pátria em Três Passos

Evento marcou a 88ª Corrida do Fogo Simbólico com presença de autoridades e comunidade.

 Diretora do Iecine, Sofia Ferreira, apresentou dados e ações do Instituto Estadual de Cinema -Foto: Lucas Fialho/Divulgação Iecine
Cultura Há 5 dias

Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado

A semana começou com protagonismo local no 9º Conexões Gramado Film Market (CGFM), realizado no 53º Festival de Cinema de Gramado. Na segunda-feira...

 O debate destacou o turismo audiovisual e o soft power brasileiro como estratégias de desenvolvimento -Foto: Isidoro B. Guggiana/Ascom Sedac
Cultura Há 6 dias

Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores

Realizado dentro do 53º Festival de Cinema de Gramado, o Conexões Gramado Film Market (CGFM), em seu primeiro fim de semana, recebeu representantes...

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
3.42 km/h Vento
90% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
06h56 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Segunda
10°
Terça
11°
Quarta
17° 10°
Quinta
22°
Sexta
25° 10°
Últimas notícias
Chama Crioula Há 12 minutos

Comitiva da 20ª RT ultrapassa 200 km e segue rumo a Passo Fundo neste domingo
Esporte e lazer Há 42 minutos

Paracergs define time de futebol PC para as Paralimpíadas Escolares durante Semana Estadual da Pessoa com Deficiência
Educação Há 43 minutos

País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista
Geral Há 1 hora

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
Geral Há 1 hora

Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,960,54 -2,10%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias