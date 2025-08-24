Comitiva da 20ª RT ultrapassa 200 km e segue rumo a Passo Fundo neste domingo

Após participar da cerimônia estadual de geração e distribuição da Chama Crioula 2025, realizada no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, a comitiva da 20ª Região Tradicionalista iniciou a cavalgada de retorno à Região Celeiro. O evento oficial, que marcou o início dos Festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul, reuniu cerca de 1.500 cavaleiros de 30 regiões tradicionalistas nos dias 15 e 16 de agosto.

A delegação da 20ª RT, composta por 23 integrantes — sendo 14 cavaleiros e equipe de apoio —, já cavalgaram por mais de 200 quilômetros.

Neste domingo, 24 de agosto, a comitiva segue viagem em direção ao município de Passo Fundo, dando sequência ao trajeto total previsto de 506 quilômetros até a chegada final em Humaitá.

A chegada está programada para o dia 5 de setembro, em Humaitá, com solenidade de recepção às 13h30 e geração regional da Chama Crioula às 17h, na propriedade do tradicionalista homenageado Hélio Schuster.

A programação inclui ainda apresentações culturais, fandango com entrada gratuita e a distribuição da centelha aos cavaleiros da região no dia 6 de setembro. O evento deve reunir cerca de 700 cavaleiros, celebrando os 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha e os 50 anos da 20ª Região Tradicionalista.