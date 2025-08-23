Causas de acidente que provocou óbitos em Três Passos serão apuradas

Colisão frontal ocorreu na altura do km 100 da BR-468 em Três Passos (Foto: Divulgação | PRF)

As circunstâncias que ocasionaram a colisão frontal, que tirou a vida de três pessoas na madrugada de sábado (23/8), na BR-468 em Três Passos, serão investigadas. A confirmação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu à ocorrência.

Moradores de Crissiumal, César Augusto Padilha, 33 anos, e Jean Dutra Cabreira, 35 anos, estavam no GM Corsa com placas de Crissiumal/RS. A terceira vítima fatal é um homem de 30 anos, natural de Giruá, e que conduzia um VW Gol emplacado em Porto Lucena/RS.

Outros dois indivíduos que ocupavam o Corsa sofreram ferimentos e foram socorridos pelos bombeiros ao Hospital de Caridade de Três Passos. Entretanto, apenas um segue internado.

A PRF informou que o trânsito permaneceu totalmente bloqueado no km 100 da rodovia durante os trabalhos de levantamento pericial, remoção das vítimas e dos veículos envolvidos.

