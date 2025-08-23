Sábado, 23 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça

"Juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo", disse

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/08/2025 às 00h10
Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
© Carlos Moura/SCO/STF

O ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal (STF) , criticou nesta sexta-feira (22) o que chamou de ativismo da Justiça brasileira .

Mendonça disse que o Estado Democrático de Direito demanda que o Judiciário pratique a autocontenção em suas decisões . Na avaliação do ministro, a vontade dos intérpretes da lei não deve prevalecer.

“O Judiciário não pode ser o fator de inovação e criação legislativa. O Estado de Direito impõe à autocontenção, que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o Judiciário tem a prevalência sobre os demais Poderes”, afirmou.

O ministro participou na manhã desta sexta-feira (22) de um evento com empresários no Rio de Janeiro.

A declaração ocorre dois dias após a Polícia Federal (PF) indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito , dentro das investigações sobre medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. Mendonça foi indicado por Bolsonaro para integrar a Corte.

Sobre a atuação de juízes, Mendonça disse que os magistrados devem ser reconhecidos pelo “respeito, não pelo medo” .

“Nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que suas decisões gerem paz social, e não caos, incerteza e insegurança”, completou.

Moraes

No período da tarde, o ministro Alexandre de Moraes participou do mesmo evento e disse que o Brasil tem um “histórico de golpismo” .

Para Moraes, o respeito ao Judiciário se dá pela independência.

“Apesar de todos os ataques, nós mantivemos o Poder Judiciário independente no Brasil, um Poder Judiciário independente e respeitado. O respeito se dá pela independência. Judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é independente”, afirmou, sem citar Mendonça ou demais ministros.

Moraes é o relator da ação sobre tentativa de golpe de Estado, em que Bolsonaro será julgado, e tem sido alvo de sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Bolsonaro. Moraes teve o visto revogado e foi alvo da Lei Magnitsky.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/ EBC
Justiça Há 4 horas

Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

Deputada licenciada sacou uma arma de fogo e perseguiu jornalista

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar

Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
Justiça Há 4 horas

Justiça suspende fianças de empresários da Ultrafarma e Fast Shop

Juíza considerou valor de R$ 25 milhões excessivo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo

Ministro disse que "Judiciário vassalo" não é independente

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Dino diz que STF não pode ceder a coações, chantagens e ameaças

Ministro também defendeu liminar sobre decisões judiciais estrangeiras

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
21° Sensação
1.42 km/h Vento
64% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
Terça
11°
Quarta
13°
Quinta
16° 11°
Últimas notícias
Justiça Há 23 minutos

Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Economia Há 23 minutos

CMN remaneja R$ 1,4 bi para crédito de governos locais e Novo PAC
Incêndio Há 2 horas

Incêndio atinge vegetação às margens da BR-468 em Bom Progresso

Entretenimento Há 3 horas

JK Reencontro com o Brasil celebra aniversário de Kubitschek
Justiça Há 4 horas

Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 664,860,97 -1,07%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6807 (22/08/25)
03
17
27
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3476 (22/08/25)
03
05
06
07
08
10
12
15
16
17
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias