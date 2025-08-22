Incêndio atinge vegetação às margens da BR-468 em Bom Progresso

Na noite desta sexta-feira (23), por volta das 21h35, o Corpo de Bombeiros de Três Passos foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação às margens da BR-468, no trevo do Citegem, em Bom Progresso. A equipe informou estar em deslocamento até o local para conter as chamas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou sobre a extensão dos danos. O fogo, por estar próximo à rodovia, representa risco à visibilidade dos motoristas e à segurança no trânsito. Mais detalhes devem ser divulgados após a conclusão do atendimento.

