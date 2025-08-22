Sábado, 23 de Agosto de 2025
Incêndio atinge vegetação às margens da BR-468 em Bom Progresso

Corpo de Bombeiros de Três Passos foi acionado por volta das 21h35 desta sexta-feira para combater as chamas no trevo do Citegem.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província com informações MB Noticias
22/08/2025 às 22h35
(Foto: Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (23), por volta das 21h35, o Corpo de Bombeiros de Três Passos foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação às margens da BR-468, no trevo do Citegem, em Bom Progresso. A equipe informou estar em deslocamento até o local para conter as chamas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou sobre a extensão dos danos. O fogo, por estar próximo à rodovia, representa risco à visibilidade dos motoristas e à segurança no trânsito. Mais detalhes devem ser divulgados após a conclusão do atendimento.

 

Investigação apura que a professora praticou crime de maus-tratos qualificado por lesão grave (Foto: Divulgação | Polícia Civil)
Polícia Civil Há 4 horas

Professora que agrediu criança em escola na serra gaúcha é presa em Palmeira das Missões

Agressão ocorreu dentro de uma sala de aula na Escola Infantil Xodó da Vovó em Caxias do Sul

 (Foto: Jéferson Vargas / Grupo Planalto de Comunicação)
Passo Fundo Há 14 horas

Homem é encontrado morto em terreno baldio em Passo Fundo

Vítima tinha histórico policial; cachorro que o acompanhava foi resgatado pela Prefeitura

 (Foto: Reprodução / CFTV)
Prisão Há 15 horas

Polícia prende em Canoas suspeito de furto ocorrido em fevereiro em Palmeira das Missões

Ação conjunta entre delegacias de Canoas e Palmeira das Missões localizou suspeito de 26 anos

 (Foto: Reprodução)
Prisão Há 15 horas

Mulher é presa por tráfico de drogas em Campo Novo

Ação da Polícia Civil ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão

 (Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Prisão Há 2 dias

Polícia Civil prende homem em flagrante por furto em Três Passos

Suspeito também estaria envolvido em outros crimes na região

Justiça Há 8 minutos

Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Economia Há 8 minutos

CMN remaneja R$ 1,4 bi para crédito de governos locais e Novo PAC
Incêndio Há 2 horas

Incêndio atinge vegetação às margens da BR-468 em Bom Progresso

Entretenimento Há 3 horas

JK Reencontro com o Brasil celebra aniversário de Kubitschek
Justiça Há 3 horas

Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 665,458,43 -0,98%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
