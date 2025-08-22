Sexta, 22 de Agosto de 2025
Professora que agrediu criança em escola na serra gaúcha é presa em Palmeira das Missões

Agressão ocorreu dentro de uma sala de aula na Escola Infantil Xodó da Vovó em Caxias do Sul

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
22/08/2025 às 20h39
Professora que agrediu criança em escola na serra gaúcha é presa em Palmeira das Missões
Investigação apura que a professora praticou crime de maus-tratos qualificado por lesão grave (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

A professora que agrediu uma criança de quatro anos em uma escola de Caxias do Sul foi presa preventivamente na manhã desta sexta-feira (22/8). A detenção ocorreu às 10h30 no interior de Palmeira das Missões. Agentes da Polícia Civil local e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caxias do Sul participaram da ação.

Segundo a Polícia Civil, Leonice Batista dos Santos, 49 anos, foi interrogada nesta manhã e, com advogados, optou por permanecer em silêncio. A investigação apura que a professora praticou crime de maus-tratos qualificado por lesão grave.

A delegada responsável pelo caso, Thalita Giacomiti Andriche, estima que a mulher estivesse em Palmeira das Missões desde quarta-feira (20/8) e deve permanecer detida na cidade.

Conforme a delegada, o inquérito deve ser concluído em dez dias. Até o momento, mais dois boletins de ocorrência foram registrados na DPCA de Caxias do Sul contra a mesma professora. 

O advogado Henrique Hartmann, que representa a investigada, afirma que entrará com um pedido de habeas corpus. Ele reiterou que Leonice manterá o silêncio sobre o caso.

A agressão ocorreu dentro de uma sala de aula, na Escola Infantil Xodó da Vovó, na manhã de segunda-feira (18/8) e foi gravada por uma câmera de segurança. As imagens mostram a professora Leonice Batista dos Santos organizando materiais em um armário, enquanto as crianças da turma do pré estão sentadas, em círculo, nas classes. Em determinado momento, a professora se dirige a um menino e bate na cabeça dele com os livros. O aluno chora bastante. A profissional grita e pega um papel para limpar a boca do menino. Ambos saem da sala de aula.

 

