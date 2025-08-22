Comitiva da 20ª RT percorre 200 km e pernoita em Casca

Após participar da cerimônia estadual de geração e distribuição da Chama Crioula 2025, realizada no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, a comitiva da 20ª Região Tradicionalista iniciou a cavalgada de retorno à Região Celeiro. O evento oficial, que marcou o início dos Festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul, reuniu cerca de 1.500 cavaleiros de 30 regiões tradicionalistas nos dias 15 e 16 de agosto.

A delegação da 20ª RT, composta por 23 integrantes – sendo 14 cavaleiros e equipe de apoio –, já percorreu 200 quilômetros e, nesta sexta-feira, 22, encerrou a jornada do dia no município de Casca, onde pernoita. O grupo segue viagem neste sábado rumo a Marau, cumprindo o planejamento da cavalgada que prevê um trajeto total de 506 quilômetros.

O percurso inicial contou com apoio da 11ª Região Tradicionalista e, a partir deste ponto, será realizado de forma independente pela comitiva. A chegada está programada para o dia 5 de setembro, em Humaitá, com solenidade de recepção às 13h30 e geração regional da Chama Crioula às 17h, na propriedade do tradicionalista homenageado Hélio Schuster.

A programação prevê ainda apresentações culturais, fandango com entrada gratuita e a distribuição da centelha aos cavaleiros da região no dia 6 de setembro. O evento deve reunir cerca de 700 cavaleiros, celebrando os 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha e os 50 anos da 20ª Região Tradicionalista.