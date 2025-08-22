Adultização e sexualização precoce de crianças e adolescentes é tema de debate na Câmara

As comissões de Educação, e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promoverão, na próxima terça-feira (26), uma audiência sobre adultização e sexualização precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais.

O debate foi proposto pelos deputados Maurício Carvalho (União-RO), Ruy Carneiro (Podemos-PB) e Lídice da Mata (PSB-BA).

A reunião será realizada a partir das 15h30, em plenário ainda a ser definido.

Contexto

O tema ganhou repercussão nacional após a divulgação de um vídeo do youtuber Felca neste mês. Ele apontou casos de produtores de conteúdo que lucrariam com a sexualização de crianças e adolescentes.

Na esteira das denúncias, a Câmara dos Deputados realizou um amplo debate com parlamentares e especialistas e aprovou novas regras para proteger crianças e adolescentes durante o uso de aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e programas de computador.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também criou um grupo de trabalho para estudar e propor soluções legislativas visando à proteção da infância em ambiente digital.