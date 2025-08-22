Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motta cria comissão especial para analisar PEC da Primeira Infância

"É mais um passo em defesa das nossas crianças”, afirmou o presidente da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
22/08/2025 às 10h33

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que trata da primeira infância. A PEC 34/24 , de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), inclui a primeira infância – período que vai do nascimento aos 6 anos de idade – como beneficiária de uma série de direitos previstos no texto constitucional.

“Não é replay. É mais um passo em defesa das nossas crianças”, disse Motta por meio de suas redes sociais.

Deveres
Pela proposta, será dever da família, da sociedade e do Estado brasileiro assegurar às crianças, desde a primeira infância, com absoluta prioridade, o direito:

  • à vida,
  • à saúde,
  • à alimentação,
  • à educação,
  • ao lazer,
  • à profissionalização,
  • à cultura,
  • à dignidade,
  • ao respeito,
  • à liberdade, e
  • à convivência familiar e comunitária.

A PEC estabelece ainda que “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança, desde a primeira infância".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 27 minutos

Deputados visitam Belém para conferir preparativos para a COP30

Conferência da ONU sobre mudanças climáticas será realizada na capital paraense de 10 a 21 de novembro

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova projeto que reconhece síndrome de Tourette como deficiência para fins legais

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão debate impactos das violações aos direitos autorais no teatro brasileiro

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (26), os impactos das violações aos d...
Câmara Há 1 hora

Audiência na Câmara discute mobilidade urbana e segurança viária na próxima semana

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (26), audiência pública sobre mobilidade urbana e se...
Câmara Há 1 hora

Setor de seguros será tema de audiência pública sobre mudanças climáticas

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (26), o papel do setor de segur...

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
5.14 km/h Vento
39% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica
Geral Há 11 minutos

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF
Tecnologia Há 26 minutos

Algoritmos moldam crianças e desafiam pais na educação com tecnologia
Desenvolvimento Há 26 minutos

Leite apresenta no Aya Hub, em São Paulo, bases que posicionam o Rio Grande do Sul como líder na transição energética
Câmara Há 26 minutos

Deputados visitam Belém para conferir preparativos para a COP30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 669,942,62 +3,60%
Ibovespa
137,498,98 pts 2.22%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias