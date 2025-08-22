Motta cria comissão especial para analisar PEC da Primeira Infância

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que trata da primeira infância. A PEC 34/24 , de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), inclui a primeira infância – período que vai do nascimento aos 6 anos de idade – como beneficiária de uma série de direitos previstos no texto constitucional.

“Não é replay. É mais um passo em defesa das nossas crianças”, disse Motta por meio de suas redes sociais.

Deveres

Pela proposta, será dever da família, da sociedade e do Estado brasileiro assegurar às crianças, desde a primeira infância, com absoluta prioridade, o direito:

à vida,

à saúde,

à alimentação,

à educação,

ao lazer,

à profissionalização,

à cultura,

à dignidade,

ao respeito,

à liberdade, e

à convivência familiar e comunitária.

A PEC estabelece ainda que “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança, desde a primeira infância".