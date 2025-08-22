Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é encontrado morto em terreno baldio em Passo Fundo

Vítima tinha histórico policial; cachorro que o acompanhava foi resgatado pela Prefeitura

Por: Marcelino Antunes Fonte: Grupo Planalto de Comunicação
22/08/2025 às 10h11
Homem é encontrado morto em terreno baldio em Passo Fundo
(Foto: Jéferson Vargas / Grupo Planalto de Comunicação)

Na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 13h, funcionários de uma empresa da região encontraram um corpo em um terreno baldio na rua Astrogildo de Azevedo, no bairro Dona Júlia, em Passo Fundo.

A vítima seria morador do bairro Jaboticabal. Informações iniciais dão conta que ele possuía diversas passagens policiais por furto e outros crimes.

No momento em que foi encontrado, ele estava acompanhado de um cachorro, que foi recolhido pela Prefeitura de Passo Fundo e encaminhado para cuidados veterinários.

A Brigada Militar esteve no local e atendeu a ocorrência.

O SAMU também foi acionado e confirmou o óbito. As circunstâncias e causas da morte ainda estão sendo investigadas.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / CFTV)
Prisão Há 4 horas

Polícia prende em Canoas suspeito de furto ocorrido em fevereiro em Palmeira das Missões

Ação conjunta entre delegacias de Canoas e Palmeira das Missões localizou suspeito de 26 anos

 (Foto: Reprodução)
Prisão Há 4 horas

Mulher é presa por tráfico de drogas em Campo Novo

Ação da Polícia Civil ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão

 (Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Prisão Há 1 dia

Polícia Civil prende homem em flagrante por furto em Três Passos

Suspeito também estaria envolvido em outros crimes na região

 Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai
Radar Há 2 dias

Radares de velocidade são religados na BR-468 em Três Passos

Apenas um ainda não está em pleno funcionamento

 (Foto: Reprodução)
Trânsito Há 2 dias

Acidente entre dois veículos é registrado em Miraguaí

Condutora foi encaminhada ao hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
5.14 km/h Vento
39% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica
Geral Há 11 minutos

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF
Tecnologia Há 26 minutos

Algoritmos moldam crianças e desafiam pais na educação com tecnologia
Desenvolvimento Há 26 minutos

Leite apresenta no Aya Hub, em São Paulo, bases que posicionam o Rio Grande do Sul como líder na transição energética
Câmara Há 26 minutos

Deputados visitam Belém para conferir preparativos para a COP30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 669,942,62 +3,60%
Ibovespa
137,498,98 pts 2.22%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias