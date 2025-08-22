Homem é encontrado morto em terreno baldio em Passo Fundo

Na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 13h, funcionários de uma empresa da região encontraram um corpo em um terreno baldio na rua Astrogildo de Azevedo, no bairro Dona Júlia, em Passo Fundo.

A vítima seria morador do bairro Jaboticabal. Informações iniciais dão conta que ele possuía diversas passagens policiais por furto e outros crimes.

No momento em que foi encontrado, ele estava acompanhado de um cachorro, que foi recolhido pela Prefeitura de Passo Fundo e encaminhado para cuidados veterinários.

A Brigada Militar esteve no local e atendeu a ocorrência.

O SAMU também foi acionado e confirmou o óbito. As circunstâncias e causas da morte ainda estão sendo investigadas.

