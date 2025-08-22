Polícia prende em Canoas suspeito de furto ocorrido em fevereiro em Palmeira das Missões

Na tarde dessa quinta-feira (21), equipes da Polícia Civil prenderam um homem de 26 anos, suspeito de ter participado do furto a uma perfumaria em Palmeira das Missões, no dia 22 de fevereiro de 2025. Segundo nota da 14ª DPRI, as equipes da DRACO de Canoas, em apoio à Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões, executaram a operação que findou com a prisão do suspeito.

As informações dão conta que o assalto foi executado por três indivíduos (dois deles ainda não identificados), invadiram o local utilizando um carro locado em Canoas e um “chapolin” (um interferidor de sinais de alarme). Os criminosos desativaram o alarme, arrombaram a porta do local e subtrairam vários objetos, inclusive um celular da vítima, que foi recuperado.

O suspeito foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Canoas. A investigação continua para apurar as demais circunstâncias do fato, devendo ser remetido ao Poder Judiciário no prazo legal.

