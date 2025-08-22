Mulher é presa por tráfico de drogas em Campo Novo

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Campo Novo, nesta quinta-feira, 21/08/25, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, efetuou a prisão de uma mulher por tráfico de drogas.

Após as formalidades legais, ela foi conduzida ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate criminalidade, atuando de forma contínua para garantir a segurança da comunidade.

