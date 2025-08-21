Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)

Mostra Sedac/Iecine conta com cinco títulos



O filme de Odilon receberá o PrêmioIecineDestaque. Obra atemporal, a produção de 1970 destaca-se por sua qualidade artística considerada singular e pioneira para o cinema negro brasileiro. A produção foi recentemente restaurada.

Longa Um é pouco, dois é bom (1970), dirigido e estrelado por Odilon Lopez (no centro), é homenageado no Prêmio Iecine Destaque -Foto: Super Filmes Ltda

Já o Prêmio Leonardo Machado será entregue à atriz Araci Esteves. Como protagonista deAnahy delasMisiones (1997), tornou-se um ícone cinematográfico do Estado, no papel de mãe corajosa. O PrêmioIecineInovação vai para os realizadores Victor Di Marco e Márcio Picoli, por seu olhar original e sensível sobre o universoPcD. Já o cineasta Gustavo Spolidoro recebe o PrêmioIecineLegado, por sua capacidade múltipla e pioneirismo.