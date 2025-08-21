Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)

Uma noite de premiação para destaques do cinema gaúcho será promovida nesta sexta-feira (22/8) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/08/2025 às 17h01
Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)
Araci Esteves tem longo trabalho no teatro e está em obras fundamentais do cinema gaúcho -Foto: Petci Pedron

Uma noite de premiação para destaques do cinema gaúcho será promovida nesta sexta-feira (22/8) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Na ocasião, serão entregues o Troféu Leonardo Machado, os PrêmiosIecinee os Kikitos da MostraSedac/Iecinede Longas-Metragens Gaúchos. A cerimônia ocorre a partir das 20h, no Palácio dos Festivais, dentro da programação do Festival de Cinema de Gramado.

Mais cedo, às 14h, haverá uma exibição do filmeUm é Pouco, Dois é Bom, de Odilon Lopez, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. Após a projeção, o longa será comentado pelo veterano diretor de fotografia Rodolfo Sanchez, que colaborou com grandes nomes do cinema, como Hector Babenco e Ugo Giorgetti. Chamado de “mestre” por muitos, Sanchez recebeu o Kikito de Melhor Fotografia em Gramado em 2003, porNoite de São João, e neste ano está na Serra concorrendo com ocurta mineiro FrutaFizz.

Mostra Sedac/Iecine conta com cinco títulos

O filme de Odilon receberá o PrêmioIecineDestaque. Obra atemporal, a produção de 1970 destaca-se por sua qualidade artística considerada singular e pioneira para o cinema negro brasileiro. A produção foi recentemente restaurada.

Longa Um é pouco, dois é bom (1970), dirigido e estrelado por Odilon Lopez (no centro), é homenageado no Prêmio Iecine Destaque -Foto: Super Filmes Ltda
Longa Um é pouco, dois é bom (1970), dirigido e estrelado por Odilon Lopez (no centro), é homenageado no Prêmio Iecine Destaque -Foto: Super Filmes Ltda

Já o Prêmio Leonardo Machado será entregue à atriz Araci Esteves. Como protagonista deAnahy delasMisiones (1997), tornou-se um ícone cinematográfico do Estado, no papel de mãe corajosa. O PrêmioIecineInovação vai para os realizadores Victor Di Marco e Márcio Picoli, por seu olhar original e sensível sobre o universoPcD. Já o cineasta Gustavo Spolidoro recebe o PrêmioIecineLegado, por sua capacidade múltipla e pioneirismo.

A MostraSedac/Iecinede Longas-Metragens Gaúchos oferecerá premiações em dinheiro e conta com cinco títulos que disputarão o Kikito em onze categorias.

Os filmes

  • Bicho Monstro, de Germano de Oliveira
  • Passaporte Memória, deDecioAntunes
  • Quando a Gente Menina Cresce, de NeliMombelli
  • Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz
  • Uma em Mil, de Jonatas e Tiago Rubert

Homenagem a Araci Esteves

Integrante do elenco deBicho Monstro, exibido na quarta-feira (20/8), na terceira tarde de competição da MostraSedacIecinede Longas-Metragens Gaúchos, a veterana atriz Araci Esteves já está com seu discurso pronto para a noite de sexta-feira.

A artista de 86 anos faz questão de falar sobre o colega Leonardo Machado, que dá o nome ao prêmio. “Conheci e trabalhei com ele, emValsa para Bruno Stein (2007). Era um bom ator e uma boa pessoa. Maravilhoso, lindo, de uma educação, tinha tudo de bom. Não podia morrer”, afirma. O ator Leonardo Machado faleceu precocemente em setembro de 2018, aos 42 anos, devido a um câncer.

Protagonista de dois marcos do cinema gaúcho,Anahy delasMisiones eUm é Pouco, Dois é Bom, a atriz segue na ativa. “Acabei de fazer um curta em Pelotas, sobre uma coisa muito atual: a solidão, porque hoje só nos relacionamos por meio do celular”, salienta.

SobreUm é Pouco, Dois é Bom, Araci também enxerga atualidade na temática. “Revi, depois de anos e anos, a cópia restaurada com os dois episódios do filme, na Cinemateca Capitólio. Ele não é datado, a história daquele casal permanece atualíssima”, destaca Araci.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Comunicação Social 7°BPM)
Semana da Pátria Há 8 horas

Brigada Militar realiza Solenidade alusiva ao recebimento do Fogo simbólico da Pátria em Três Passos

Evento marcou a 88ª Corrida do Fogo Simbólico com presença de autoridades e comunidade.

 Diretora do Iecine, Sofia Ferreira, apresentou dados e ações do Instituto Estadual de Cinema -Foto: Lucas Fialho/Divulgação Iecine
Cultura Há 2 dias

Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado

A semana começou com protagonismo local no 9º Conexões Gramado Film Market (CGFM), realizado no 53º Festival de Cinema de Gramado. Na segunda-feira...

 O debate destacou o turismo audiovisual e o soft power brasileiro como estratégias de desenvolvimento -Foto: Isidoro B. Guggiana/Ascom Sedac
Cultura Há 3 dias

Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores

Realizado dentro do 53º Festival de Cinema de Gramado, o Conexões Gramado Film Market (CGFM), em seu primeiro fim de semana, recebeu representantes...

 Ação visa fomentar a educação patrimonial, a preservação, a proteção, a valorização e a salvaguarda do patrimônio cultural do RS -Foto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Cultura Há 3 dias

Cortejo pelo Centro Histórico da capital encerra Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Um cortejo festivo percorreu ruas e prédios simbólicos do Centro Histórico de Porto Alegre entre o fim da tarde e o início da noite de domingo (17/...

 Governador Eduardo Leite durante a Geração e Distribuição oficial da Chama Crioula, símbolo da cultura tradicionalista -Foto: Vitor Rosa/Secom
Cultura Há 5 dias

Governador Eduardo Leite participa do ato de distribuição da Chama Crioula e celebra a força da tradição gaúcha

O governador Eduardo Leite participou na manhã deste sábado (16/8) da 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula, em Caxias do Sul, marcando ofici...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 23°
22° Sensação
2.93 km/h Vento
74% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Justiça Há 22 minutos

STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Desenvolvimento Há 22 minutos

Programa que irá selecionar projetos para acelerar reconstrução do RS segue com inscrições abertas
Agricultura Há 22 minutos

Pesquisadores treinam resgate de DNA e transplante de plantas nativas para reflorestar áreas atingidas pelas enchentes
Estradas Há 22 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria avanços nas obras da RSC-473 em Bagé, na Campanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,16%
Euro
R$ 6,35 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,50%
Bitcoin
R$ 650,968,99 -1,55%
Ibovespa
134,510,84 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias