Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Brigada Militar realiza Solenidade alusiva ao recebimento do Fogo simbólico da Pátria em Três Passos

Evento marcou a 88ª Corrida do Fogo Simbólico com presença de autoridades e comunidade.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7°BPM
21/08/2025 às 10h34
Brigada Militar realiza Solenidade alusiva ao recebimento do Fogo simbólico da Pátria em Três Passos
(Foto: Comunicação Social 7°BPM)

Na manhã desta quinta-feira (21/8), ocorreu a Solenidade alusiva à 88 ª Corrida do Fogo Simbólico e Acendimento da Centelha da Semana da Pátria, na sede do 7° Batalhão de Polícia Militar, em Três Passos.

A chama, que foi conduzida por integrantes da Liga Da Defesa Nacional, foi recebida com grande reverência pelo Prefeito Municipal de Três Passos  Arlei Tomazoni e pelo Comandante do 7°BPM, Ten Cel PM Rodrigo Becker

O evento contou com a presença de autoridades militares e civis, além do efetivo do 7°BPM, professores e alunos da Escola Municipal Cívico-Militar João Padilha do Nascimento e membros da comunidade que prestigiaram a cerimônia.

Neste ano de 2025, o Tema Nacional faz menção a Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, soberano , culto  e defensor da ciência, da educação e das liberdades civis. Seu legado permanece como símbolo de estabilidade, integridade e dedicação ao povo brasileiro.

A chama permanecerá acesa na sede do 7°BPM até a abertura da Semana da Pátria, quando será conduzida até a Praça da Bandeira.

