Brigada Militar realiza Solenidade alusiva ao recebimento do Fogo simbólico da Pátria em Três Passos

Na manhã desta quinta-feira (21/8), ocorreu a Solenidade alusiva à 88 ª Corrida do Fogo Simbólico e Acendimento da Centelha da Semana da Pátria, na sede do 7° Batalhão de Polícia Militar, em Três Passos.

A chama, que foi conduzida por integrantes da Liga Da Defesa Nacional, foi recebida com grande reverência pelo Prefeito Municipal de Três Passos Arlei Tomazoni e pelo Comandante do 7°BPM, Ten Cel PM Rodrigo Becker

O evento contou com a presença de autoridades militares e civis, além do efetivo do 7°BPM, professores e alunos da Escola Municipal Cívico-Militar João Padilha do Nascimento e membros da comunidade que prestigiaram a cerimônia.

Neste ano de 2025, o Tema Nacional faz menção a Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, soberano , culto e defensor da ciência, da educação e das liberdades civis. Seu legado permanece como símbolo de estabilidade, integridade e dedicação ao povo brasileiro.

A chama permanecerá acesa na sede do 7°BPM até a abertura da Semana da Pátria, quando será conduzida até a Praça da Bandeira.