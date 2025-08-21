Polícia Civil prende homem em flagrante por furto em Três Passos

A Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira, 20/08/2025, através da Delegacia de Polícia Três Passos, prendeu em flagrante um indivíduo logo após ele cometer furto em um estabelecimento comercial localizado no Bairro Érico Veríssimo.

De acordo com o Delegado de Polícia Marion Volino, o homem é suspeito de envolvimento em outros delitos recentes na região, incluindo um roubo ocorrido em Padre Gonzales e dois furtos praticados em Três Passos.

Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar os objetos subtraídos, que foram devolvidos à vítima. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

