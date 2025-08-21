Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

“Eu sou um líder religioso, não sou bandido”, diz Malafaia

Pastor teve celular apreendido pela PF e não pode deixar o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/08/2025 às 00h00
“Eu sou um líder religioso, não sou bandido”, diz Malafaia
© Fabio Rodrigues Pozzebom

O pastor Silas Malafaia , após ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) , fez uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de “criminoso” e “ditador” . Ele se defendeu das acusações de ser orientador do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) .

“Eu converso com amigos (...) Quem sou eu para orientar o Eduardo Bolsonaro?”, questionou ao ser abordado pela imprensa na noite desta quarta-feira (20).

Ele criticou a acusação que gerou as medidas cautelares.

“Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque”, afirmou.

Para Malafaia, Moraes estabeleceu um “crime de opinião no Estado Democrático de Direito” . “Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa?”.

Ele disse que não tem medo de ditadores.

“Até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. E eu anoto as minhas mensagens, escrevo mensagens da Bíblia. Isso é uma vergonha”.

O pastor ainda falou em convocar atos para o dia 7 de setembro em protesto às decisões do ministro . “Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment , ser julgado e preso".

Apreensão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor teve o celular apreendido.

Na decisão, o ministro cita que, segundo a Procuradoria-Geral da República, o pastor teria agido como “orientador e auxiliar das ações de coação” promovidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) .

Pela decisão de Moraes, Malafaia está proibido de se ausentar do país e teve o cancelamento de passaportes . Ele deve entregar esses documentos em 24 horas.

O pastor ainda está impedido de se comunicar com os demais investigados nas ações penais relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Gustavo Moreno/STF
Justiça Há 1 hora

Moraes dá 48h para Bolsonaro explicar documento com pedido de asilo

Arquivo foi encontrado pela PF em celular do ex-presidente

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA

Entre os crimes está coação no curso do processo
Justiça Há 5 horas

Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia

Pastor teve o celular apreendido pela Polícia Federal

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

STF tem 5 votos contra repatriação imediata de crianças ao exterior

Julgamento será retomado nesta quinta-feira (21)

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

PF e CGU apuram irregularidades em antiga pasta de Damares Alves

Fraudes teriam ocorrido em contartos de formação profissional

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 23°
12° Sensação
0.22 km/h Vento
97% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Câmara Há 31 minutos

Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Câmara Há 59 minutos

Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Câmara Há 59 minutos

Pescadores temem exclusão com novas regras do seguro-defeso previstas em medida provisória
Câmara Há 59 minutos

Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Câmara Há 1 hora

Motta destaca união da Câmara para aprovar projeto sobre proteção a crianças em ambientes digitais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,14%
Euro
R$ 6,38 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,852,99 -0,07%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias