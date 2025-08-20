Quarta, 20 de Agosto de 2025
Radares de velocidade são religados na BR-468 em Três Passos

Apenas um ainda não está em pleno funcionamento

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Rádio Alto Uruguai
20/08/2025 às 15h15
Radares de velocidade são religados na BR-468 em Três Passos
Foto: Aline Hedlund / Rádio Alto Uruguai

A Justiça Federal determinou, na última segunda-feira (18), o religamento dos radares das rodovias federais que tinham parado de funcionar no dia 1° deste mês, por falta de recursos destinados a esse fim. Em Três Passos, os três controladores de velocidade da BR-468, voltaram ao funcionamento na tarde de terça-feira (19), por volta das 17h, tendo sido notado por motoristas que trafegam na região.

São eles: aos fundos do Super Colono, nos radares das três pistas junto ao trevo de acesso ao município pela Avenida Costa e Silva, e nas proximidades do seminário São Pascoal, no acesso à rua Gaspar Silveira Martins, no sentido Três Passos a Esperança do Sul. No sentido Esperança do Sul a Três Passos, o pardal não estava ligado na manhã desta quarta-feira (20).

A juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, havia determinado o religamento dos radares no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. A decisão determina ainda que a União faça o remanejamento de recursos necessários para garantir o funcionamento dos radares.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Tráfego (Abeetrans), seriam necessários R$364 milhões para manter o programa, mas a Lei Orçamentária Anual liberou apenas R$43,3 milhões. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelos equipamentos, já havia comunicado que a suspensão era temporária “em decorrência de ajustes orçamentários”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
