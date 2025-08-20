Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rogério Marinho critica gestão fiscal e aponta aumento da dívida pública

O senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou em pronunciamento na terça-feira (19) a política fiscal do governo. Ele citou reportagem que aponta gast...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
20/08/2025 às 10h24
Rogério Marinho critica gestão fiscal e aponta aumento da dívida pública
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou em pronunciamento na terça-feira (19) a política fiscal do governo. Ele citou reportagem que aponta gastos de R$ 387 bilhões fora da meta fiscal e disse que o governo Lula atribui a maior parte desse valor à gestão anterior.

>— São dois anos e seis meses de um governo que tem um retrovisor muito maior do que um para-brisa, um governo que não consegue administrar o país de maneira adequada, que não tem compromisso com a questão fiscal, que nos tem levado à beira de um precipício, e de uma forma absolutamente anunciada — declarou o senador, que é líder da Oposição.

Marinho afirmou que, segundo o Ministério do Planejamento, em 2027 o país pode não ter recursos para bancar o piso da saúde e da educação nem para investimentos em infraestrutura. Ele acusou o Executivo de não adotar medidas para conter o desequilíbrio fiscal e comparou a situação ao período de 2014 e 2015, quando houve aumento do déficit público.

O senador também contestou declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo o qual o governo anterior maquiou as contas públicas ao postergar o pagamento de precatórios que venciam até 2022. Rogério Marinho disse que, no fim do governo Jair Bolsonaro, havia um acordo aprovado pelo Congresso para pagamento escalonado, mas a atual gestão desfez o modelo e elevou os gastos imediatos. O parlamentar criticou a proposta do governo para a nova PEC dos precatórios e disse que o Executivo amplia despesas fora do limite fiscal com objetivos eleitorais.

— Em vez de falar a verdade e assumir a responsabilidade, com quase três anos de mandato, continua de costas para a responsabilidade fiscal, fazendo com que os juros do Brasil sejam os maiores do mundo — concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o PL 4.047/2023 segue para sanção do presidente da República - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 4 minutos

Vai à sanção a campanha Agosto Branco, sobre câncer de pulmão

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (20) projeto que cria a campanha Agosto Branco para conscientizar a população sobre...
Senado Federal Há 20 minutos

Criação de campanha nacional contra suicídio segue para sanção

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (20) projeto de lei que cria a campanha Setembro Amarelo. A ação será promovida tod...

 A relatora, Daniella Ribeiro, defendeu aprovação da proposta apresentada por Laércio Oliveira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 35 minutos

Mulher com maior risco de câncer pode fazer mamografia aos 30, aprova CAS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) confirmou nesta quarta-feira (20) a aprovação do projeto que garante o rastreamento mamográfico para mulheres ...

 Davi: 'É o recorde de votação de autoridades para uma sessão deliberativa do Plenário' - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre agradeceu o empenho dos senadores no esforço concentrado das primeiras semanas de agosto para sabatinar aut...

 Aprovação de Gentil Nogueira de Sá Júnior para diretor da Aneel encerrou as votações nesta terça-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 15 horas

Indicado para diretoria da Aneel foi confirmado pelo Plenário

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação de Gentil Nogueira de Sá Júnior para exercer o cargo de diretor na Agência Nacional...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
15° Sensação
4.26 km/h Vento
69% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Educação Há 3 minutos

Inscrições para adesão de escolas ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta-feira (21)
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova criação de sistema de busca de foragidos por videomonitoramento
Senado Federal Há 3 minutos

Vai à sanção a campanha Agosto Branco, sobre câncer de pulmão
Entretenimento Há 18 minutos

Nohau participa do Showlivre com Japinha e Marcelo Mancini
Educação Há 18 minutos

Inscrições para adesão ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta (21)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,51%
Euro
R$ 6,38 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 659,274,42 +0,18%
Ibovespa
134,426,94 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias