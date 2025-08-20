Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acidente entre dois veículos é registrado em Miraguaí

Condutora foi encaminhada ao hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
20/08/2025 às 09h42 Atualizada em 20/08/2025 às 11h41
Acidente entre dois veículos é registrado em Miraguaí
(Foto: Reprodução)

Na manhã desta quarta-feira (20), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Alcírio Hermes e Júlio de Castilhos, na cidade de Miraguaí.

A colisão envolveu dois veículos, um Palio Weekend e um Ford Fiesta. Uma das condutoras precisou ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, para atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Os automóveis tiveram consideráveis danos materiais em razão do impacto.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Polícia apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros, além de toucas ninja, alicates e outros equipamentos. (Foto: Divulgação / Brigada Militar)
Prisão Há 1 dia

Homem é preso após perseguição e troca de tiros com a polícia em Ijuí

Ação aconteceu na madrugada deste domingo (17). Grupo é suspeito de praticar furtos e roubos em propriedades rurais

 (Foto: Reprodução)
Prisão Há 1 dia

Homem é preso por suspeita de abuso e exploração sexual de menores em São Luiz Gonzaga

As investigações apontaram que o suspeito oferecia dinheiro para adolescentes.

 (Foto: Reprodução)
Apreensão Há 2 dias

Agentes apreendem quase 800g de maconha na Penitenciária de Ijuí

Droga foi localizada durante revista e caso será investigado pela Polícia Civil

 (Foto: Reprodução)
Panambi Há 2 dias

Homem desaparecido é encontrado sem vida em área de mata em Panambi

Corpo de Isaías de Araújo foi localizado por familiares no interior do município

 (Foto: Reprodução / Cidade Regional)
Trânsito Há 2 dias

Motociclista morre na BR-386 entre Iraí e Frederico Westphalen

Vítima perdeu o controle da moto em uma curva e não resistiu aos ferimentos

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
15° Sensação
4.26 km/h Vento
69% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Educação Há 3 minutos

Inscrições para adesão de escolas ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta-feira (21)
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova criação de sistema de busca de foragidos por videomonitoramento
Senado Federal Há 3 minutos

Vai à sanção a campanha Agosto Branco, sobre câncer de pulmão
Entretenimento Há 18 minutos

Nohau participa do Showlivre com Japinha e Marcelo Mancini
Educação Há 18 minutos

Inscrições para adesão ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta (21)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,51%
Euro
R$ 6,38 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 659,274,42 +0,18%
Ibovespa
134,426,94 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias