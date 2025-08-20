Acidente entre dois veículos é registrado em Miraguaí

Na manhã desta quarta-feira (20), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Alcírio Hermes e Júlio de Castilhos, na cidade de Miraguaí.

A colisão envolveu dois veículos, um Palio Weekend e um Ford Fiesta. Uma das condutoras precisou ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, para atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Os automóveis tiveram consideráveis danos materiais em razão do impacto.

