Indicado para diretoria da Aneel foi confirmado pelo Plenário

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação de Gentil Nogueira de Sá Júnior para exercer o cargo de diretor na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Foram 45 votos favoráveis e 2 contrários à indicação ( MSF 44/2025).

Gentil tem graduação em engenharia mecânica e especializações em direito regulatório da energia e análise de impacto regulatório. Atuou, entre outros cargos, como superintendente-adjunto de regulação dos serviços de geração e superintendente de fiscalização dos serviços de geração, ambos na Aneel.

Desde 2023, é conselheiro de administração do Operador Nacional do Sistema Elétrico e secretário Nacional de Energia Elétrica no Ministério de Minas e Energia.

Antes da aprovação pelo Plenário, Gentil passou por sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI). O senador Eduardo Gomes (PL-TO) foi o relator na comissão.

Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro

A Diretoria Colegiada da Aneel é composta por um diretor-Geral e quatro diretores, todos com mandatos de cinco anos.