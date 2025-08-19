Indicado para diretoria da ANP é confirmado no Plenário

Na mesa, entre os vários senadores está o relator da indicação, Laércio Oliveira (último à dir.) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação de Pietro Adamo Sampaio Mendes para compor a diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Foram 46 votos favoráveis e apenas um contrário.

Mais cedo, o nome de Pietro Mendes foi aprovado em sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI). A mensagem de indicação (MSF 83/2024 ) foi relatada pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Ao longo de sua carreira, Mendes atuou em áreas estratégicas e técnicas do setor energético, com ênfase em petróleo, gás natural e biocombustíveis, além da formulação de políticas públicas e gestão institucional.

Na ANP, ele foi superintendente adjunto de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos no período de outubro de 2017 a maio de 2018, entre outras funções.