Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aprovado Willamy Moreira Frota para a diretoria da Aneel

O Plenário do Senado aprovou a indicação de Willamy Moreira Frota para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O relator da in...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 21h10
Aprovado Willamy Moreira Frota para a diretoria da Aneel
A indicação foi aprovada por 44 votos a favor e 3 contrários - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou a indicação de Willamy Moreira Frota para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O relator da indicação ( MSF 41/2025 ) foi o senador Eduardo Braga (MDB-AM). Foram 44 votos a favor e 3 contrários.

Willamy Frota é engenheiro eletricista e atuou por mais de 30 anos no setor elétrico com destaque para a Eletronorte e algumas empresas do grupo Eletrobrás. Ele vai ocupar a vaga decorrente do término do mandato de Hélvio Neves Guerra.

Em sua sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI) nesta terça-feira (19), Frota destacou que a energia elétrica constitui um bem essencial à cidadania e um vetor estratégico para o desenvolvimento do crescimento e progresso de qualquer sociedade.

— No entanto, vivemos hoje a dinâmica de uma nova era energética, marcada pela transição energética justa que impõe muitos desafios tanto a Aneel quanto a todo o setor elétrico brasileiro — afirmou na ocasião.

Frota atuou, entre outros cargos, como presidente das empresas Manaus Energia (Mesa) e Companhia Energética do Amazonas (Ceam), diretor de Operação da Eletrobras Eletronorte, presidente da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (Amazonas GT) e superintendente da Eletrobras Eletronorte.

A Aneel é a agência reguladora responsável por regular e fiscalizar o setor elétrico brasileiro, garantindo que a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia ocorram com qualidade e segurança. O órgão atua para equilibrar os interesses de consumidores e empresas, promovendo o desenvolvimento do setor de forma sustentável.

A Aneel possui uma diretoria colegiada composta por cinco diretores, incluindo o diretor-geral e outros quatro diretores.

Willamy Frota foi sabatinado na CI nesta terça-feira (19) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Willamy Frota foi sabatinado na CI nesta terça-feira (19) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aprovação de Gentil Nogueira de Sá Júnior para diretor da Aneel encerrou as votações nesta terça-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

Indicado para diretoria da Aneel foi confirmado pelo Plenário

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação de Gentil Nogueira de Sá Júnior para exercer o cargo de diretor na Agência Nacional...

 Na mesa, entre os vários senadores está o relator da indicação, Laércio Oliveira (último à dir.) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 13 minutos

Indicado para diretoria da ANP é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação de Pietro Adamo Sampaio Mendes para compor a diretoria da Agência Nacional do P...

 A indicação recebeu 47 votos favoráveis e 1 contrário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 33 minutos

Watt Neto será o novo diretor-geral da ANP

Artur Watt Neto será o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A indicação da Presidência da República ...

 Plenário aprovou a indicação por 42 votos a 3 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 33 minutos

Senado confirma Octavio Penna Pieranti para a Anatel

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação ( MSF 45/2025 ) de Octavio Penna Pieranti para a diretoria da Agência Nacional de T...

 Plenário aprovou a indicação por 46 votos a 3 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 33 minutos

Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (19) em Plenário, a indicação de Rui Chagas Mesquita para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civi...

Tenente Portela, RS
12°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 27°
12° Sensação
2.13 km/h Vento
98% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da Aneel foi confirmado pelo Plenário
Educação Há 12 minutos

Curso de medicina com nota baixa pode ter corte de vaga ou extinção
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da ANP é confirmado no Plenário
Senado Federal Há 12 minutos

Aprovado Willamy Moreira Frota para a diretoria da Aneel
Geral Há 12 minutos

Veranico chega ao Rio nesta semana, com temperaturas acima dos 30ºC

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 -0,13%
Euro
R$ 6,40 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,596,93 -0,30%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias