Watt Neto será o novo diretor-geral da ANP

Artur Watt Neto será o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A indicação da Presidência da República ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 20h50
Watt Neto será o novo diretor-geral da ANP
A indicação recebeu 47 votos favoráveis e 1 contrário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Artur Watt Neto será o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A indicação da Presidência da República foi confirmada nesta terça-feira (19) pelos senadores. Ele recebeu 47 votos favoráveis e 1 contrário.

Watt Neto passou por sabatina nesta terça-feira (19) na Comissão de Infraestrutura (CI). O relator da indicação ( MSF 82/2024 ) foi o senador Otto Alencar (PSD-BA).

Funcionário de carreira da Advocacia Geral da União (AGU), Watt Neto é especialista em direito público e no setor de gás e petróleo, com atuação no setor de arbitragem, entre outros cargos.

Em 2023, no Ministério de Minas Energia, Artur Watt Neto foi diretor do Departamento de Gás Natural, da Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em seguida, naquele ano, passou a exercer a função de consultor jurídico da Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), empresa responsável pela defesa dos interesses da União nos contratos de partilha de produção.

Watt Neto foi indicado pelo governo para a vaga decorrente do término do mandato de Rodolfo Saboia.

ANP

A ANP tem a finalidade de promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e do hidrogênio.

A Diretoria da ANP é um órgão colegiado, composto por quatro diretores técnicos e um diretor-geral.

Octavio Penna Pieranti durante a sabatina na CI - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Octavio Penna Pieranti durante a sabatina na CI - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Artur Watt Neto foi sabatinado pela Comissão de Infraestrutura nesta terça (19) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Artur Watt Neto foi sabatinado pela Comissão de Infraestrutura nesta terça (19) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Aprovação de Gentil Nogueira de Sá Júnior para diretor da Aneel encerrou as votações nesta terça-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da Aneel foi confirmado pelo Plenário

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação de Gentil Nogueira de Sá Júnior para exercer o cargo de diretor na Agência Nacional...

 Na mesa, entre os vários senadores está o relator da indicação, Laércio Oliveira (último à dir.) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Indicado para diretoria da ANP é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação de Pietro Adamo Sampaio Mendes para compor a diretoria da Agência Nacional do P...

 A indicação foi aprovada por 44 votos a favor e 3 contrários - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

Aprovado Willamy Moreira Frota para a diretoria da Aneel

O Plenário do Senado aprovou a indicação de Willamy Moreira Frota para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O relator da in...

 Plenário aprovou a indicação por 42 votos a 3 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 32 minutos

Senado confirma Octavio Penna Pieranti para a Anatel

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação ( MSF 45/2025 ) de Octavio Penna Pieranti para a diretoria da Agência Nacional de T...

 Plenário aprovou a indicação por 46 votos a 3 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 32 minutos

Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (19) em Plenário, a indicação de Rui Chagas Mesquita para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civi...

