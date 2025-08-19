Senado confirma Octavio Penna Pieranti para a Anatel

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação ( MSF 45/2025 ) de Octavio Penna Pieranti para a diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com 42 votos a favor e 3 contra. O relator foi o senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Durante a sabatina de Pieranti na Comissão de Infraestrutura (CI), na manhã desta terça , ele destacou a importância de ampliar a conectividade à internet, fortalecer a proteção aos consumidores e modernizar a regulação diante das transformações digitais. Disse que 15% dos brasileiros com mais de dez anos de idade não acessam a rede e defendeu que a Anatel trabalhe para assegurar a chamada conectividade significativa, que seja rápida, confiável e acessível.

— A Anatel estabeleceu metas ousadas até 2027 como garantir a conectividade a mais de 95% da população brasileira, levar infraestrutura de internet por fibra óptica para todos os municípios brasileiros e mais do que dobrar a velocidade da internet banda larga fixa contratada. É preciso não apenas atingir essas metas, como também criar as condições para que sejam alcançadas o quanto antes — disse Pieranti na sabatina.

Octavio Penna Pieranti é servidor de carreira da Anatel desde 2007. Formado em Direito e Comunicação Social, ele também exerceu cargos nos ministérios da Cultura e das Comunicações e na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Atualmente, é assessor na Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.