Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (19) em Plenário, a indicação de Rui Chagas Mesquita para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 20h50
Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac
Plenário aprovou a indicação por 46 votos a 3 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (19) em Plenário, a indicação de Rui Chagas Mesquita para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O relator da indicação ( MSF 89/2024 ) foi o senador Lucas Barreto (PSD-AP). Foram 46 votos a favor e 3 contrários.

Em sua sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI) na manhã desta terça , ele defendeu a atuação do órgão como caminho para fortalecer a aviação civil brasileira, elegendo como prioridades a segurança, a eficiência e competitividade do setor e o incentivo à integração regional pela aviação. Também defendeu o incentivo à aviação regional entre as prioridades da Anac, com o objetivo de conectar, especialmente, as regiões mais isoladas do país.

— Uma aviação regional estruturada e com uma malha aérea abrangente é vital para o desenvolvimento econômico e social das regiões fora das grandes capitais e das áreas mais remotas do país. Além disso, o viés turístico pode impulsionar a integração regional, a economia local e promover a cultura brasileira. Esta é uma necessidade premente da aviação de transporte regional de passageiros e cargas — afirmou Mesquita.

Rui Chagas Mesquita é oficial da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB), com a patente de major-brigadeiro do ar. Formado em Ciências Aeronáuticas, foi piloto de aeronaves, helicópteros e planadores. Entre outros cargos, chefiou a assessoria parlamentar do Comando da Aeronáutica (2011-2015) e foi diretor de Ensino da Aeronáutica (2017-2020). Foi para a reserva em 2020 e integrou vários conselhos vinculados a ministérios.

Antonio Mathias Nogueira Moreira en sabatina na Comissão de Infraestrutura - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Antonio Mathias Nogueira Moreira en sabatina na Comissão de Infraestrutura - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Rui Chagas Mesquita durante sabatina da CI - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Rui Chagas Mesquita durante sabatina da CI - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
DENGUE
