Indicado para diretoria da Anatel é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação de Edson Victor Eugênio de Holanda para compor o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Foram 43 votos favoráveis e outros cinco contrários.

Mais cedo, o nome de Edson de Holanda já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI). A mensagem de indicação ( MSF 42/2025 ) foi relatada pelo senador Weverton (PDT-MA).

Durante a sabatina na CI, Holanda reforçou seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas do setor, com a modernização e proteção dos consumidores finais.

Holanda graduou-se em direito pelas Faculdades Integradas Barros Melo (AESO) em 2006. Possui mestrado em Estado, Regulação e Concorrência pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), concluído em 2020. Foi consultor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) entre 2018 e 2019. Em maio de 2023, assumiu o cargo de diretor na Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia.