Indicado para presidência da Anac é aprovado em Plenário

Davi preside sessão que confirmou indicado para cargo de diretor-presidente da Anac - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação do engenheiro Tiago Chagas Faierstein para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foram 48 votos favoráveis e apenas dois contrários.

Mais cedo, o nome de Faierstein foi aprovado em sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI). A mensagem de indicação ( MSF 88/2024 ) foi relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

Thiago Chagas Faierstein é o atual diretor comercial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Ele também integra o conselho administrativo do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), representando a Infraero.

Faierstein é formado em engenharia elétrica, trabalhou no setor privado e foi gerente de Novos Negócios na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).