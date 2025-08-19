Senado confirma procurador do TRF-1 para o CNJ

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação do procuradorSilvio Roberto Oliveira de Amorim Juniorpara compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Foram 59 votos favoráveis e apenas três contrários.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que Silvio de Amorim Junior é um "grande quadro" do Ministério Público, que merece "a confiança e a admiração" do Senado. O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que o indicado é uma pessoa "digna de credibilidade", muito respeitada na Amazônia.

Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junioré graduado em direito pela Universidade Federal de Rondônia e mestre em direito constitucional pela Universidade Federal de Sergipe. É membro do Ministério Público Federal desde 2002 e procurador regional da República, com atuação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, desde 2014. O TRF-1 tem jurisdição sobre toda a região Norte, quase toda a região Centro-Oeste (menos o Mato Grosso do Sul) e ainda os estados da Bahia, do Maranhão e do Piauí.

O nome dele já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) , no último dia 13 de agosto. A mensagem de indicação ( OFS 3/2025 ) foi relatada pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).