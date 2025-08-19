Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado aprova promotor do estado de Goiás para o CNJ

O promotor de Justiça de Goiás Carlos Vinícius Alves Ribeiro vai ocupar a vaga destinada ao Ministério Público estadual no Conselho Nacional de Jus...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 18h51
Senado aprova promotor do estado de Goiás para o CNJ
Sessão plenária nesta terça-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O promotor de Justiça de Goiás Carlos Vinícius Alves Ribeiro vai ocupar a vaga destinada ao Ministério Público estadual no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (19), a indicação feita pela Procuradoria-Geral da República ( OFS 2/2025 ). Foram 60 votos favoráveis e 3 contrários.

Promotor desde 2004, Carlos Vinícius formou-se em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e fez doutorado em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo (USP). Desde 2022, é secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Sua indicação foi relatada pelo senador Wilder Morais (PL-GO). Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na semana passada , o indicado criticou o excesso de processos no Brasil e demonstrou preocupação com o uso de redes sociais por magistrados.

— O compromisso que assumo é de enfrentar a litigiosidade endêmica, que é um grande problema no nosso país. Do ponto de vista correicional, darei especial atenção a abusos e desvios. Tenho preocupação muito presente com o uso de redes sociais por atores do sistema de Justiça. Eles são legitimados não por exposições midiáticas, mas pela qualidade técnica que os fez entrar nas carreiras — afirmou Ribeiro, na ocasião.

CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem a missão de aprimorar o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil. Suas atribuições incluem fiscalizar tribunais, propor melhorias na gestão judiciária, garantir o cumprimento do Estatuto da Magistratura e julgar processos administrativos contra magistrados.

O colegiado é formado por 15 membros com mandato de dois anos, permitida uma recondução, e é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A indicação recebeu 47 votos favoráveis e 1 contrário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Watt Neto será o novo diretor-geral da ANP

Artur Watt Neto será o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A indicação da Presidência da República ...

 Plenário aprovou a indicação por 42 votos a 3 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Senado confirma Octavio Penna Pieranti para a Anatel

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação ( MSF 45/2025 ) de Octavio Penna Pieranti para a diretoria da Agência Nacional de T...

 Plenário aprovou a indicação por 46 votos a 3 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (19) em Plenário, a indicação de Rui Chagas Mesquita para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civi...

 No Plenário, senador Weverton, que relatou a indicação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Indicado para diretoria da Anatel é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação de Edson Victor Eugênio de Holanda para compor o Conselho Diretor da Agência Na...

 A indicação recebeu 28 votos favoráveis e 23 contrários - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 35 minutos

Com votação apertada, Senado aprova Antonio Moreira para Anac

Com votação apertada, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação de Antonio Mathias Nogueira Moreira ( MSF 37/2025 ) para o ca...

Tenente Portela, RS
13°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 27°
13° Sensação
4.34 km/h Vento
94% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

Associação registra aumento de casos de recuperação judicial no setor rural
Senado Federal Há 17 minutos

Watt Neto será o novo diretor-geral da ANP
Senado Federal Há 17 minutos

Senado confirma Octavio Penna Pieranti para a Anatel
Senado Federal Há 17 minutos

Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac
Senado Federal Há 17 minutos

Indicado para diretoria da Anatel é confirmado no Plenário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +1,01%
Euro
R$ 6,40 +0,87%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 656,379,10 -3,40%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias