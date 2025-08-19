Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ex-assessor de Bolsonaro continuará preso, decide Alexandre de Moraes

Marcelo Câmara é um dos réus da trama golpista

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/08/2025 às 18h36
Ex-assessor de Bolsonaro continuará preso, decide Alexandre de Moraes
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (19) manter a prisão de Marcelo Câmara, um dos réus da trama golpista e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro .

Em junho, a prisão de Câmara foi determinada após o ministro entender que o ex-assessor de Bolsonaro descumpriu uma medida cautelar que o proibia de usar redes sociais, mesmo com a intermediação de advogados.

No mesmo mês, o advogado de Câmara, Eduardo Kuntz, informou ao Supremo que foi procurado pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, por meio das redes sociais.

Para o ministro, ao interagir com Cid, o defensor "transbordou ilicitamente das obrigações legais de advogado". Moraes também determinou a abertura de um inquérito para apurar a tentativa de obstrução da investigação da trama golpista por parte do advogado.

Na decisão de hoje, Moraes entendeu que não houve alterações na situação processual do ex-assessor de Bolsonaro .

“Ressalto que a tentativa, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu Marcelo Costa Câmara, em tentativa de embaraço às investigações”, decidiu o ministro.

Câmara está preso nas instalações do Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília. Ele tem direito a ficar custodiado nas instalações da força por ser coronel.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 hora

PF e CGU apuram irregularidades em antiga pasta de Damares Alves

Fraudes teriam ocorrido em contartos de formação profissional
Justiça Há 2 horas

Juiz determina transferência de Hytalo Santos para prisão na Paraíba

Defesa tinha requisitado mudança para presídio de Tremembé

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Barroso diz que regulação das redes se tornou imprescindível no país

Presidente do STF falou em seminário sobre liberdade de impresa
Justiça Há 3 horas

Justiça manda Meta tirar vídeo que associa petista a usuário de drogas

Ação foi publicada na última quarta-feira na 2ª Vara Cível de Brasília

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU

Deputada foi presa no mês passado em Roma

Tenente Portela, RS
13°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 27°
13° Sensação
4.34 km/h Vento
94% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Câmara Há 17 minutos

Associação registra aumento de casos de recuperação judicial no setor rural
Senado Federal Há 17 minutos

Watt Neto será o novo diretor-geral da ANP
Senado Federal Há 17 minutos

Senado confirma Octavio Penna Pieranti para a Anatel
Senado Federal Há 17 minutos

Rui Chagas Mesquita é aprovado para a diretoria da Anac
Senado Federal Há 17 minutos

Indicado para diretoria da Anatel é confirmado no Plenário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +1,01%
Euro
R$ 6,40 +0,87%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 656,379,10 -3,40%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias