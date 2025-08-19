Indicada para a ANPD é aprovada em Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação da economista Lorena Giuberti Coutinho para compor o Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Foram 57 votos a favor e apenas quatro contrários.

O nome de Lorena Coutinho já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no último dia 13 de agosto. A mensagem de indicação ( MSF 34/2025 ) foi relatada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Formada em Economia pela Universidade de Brasília (Unb), Lorena tem doutorado na mesma área pela Universidade de Maastricht, na Holanda. Atualmente, ocupa o posto de economista no Comitê de Política Digital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Durante a sabatina na CCJ, a economista disse que a proteção de dados pessoais é um desafio que se coloca no mundo inteiro.

— Hoje não é mais possível falarmos do desenvolvimento da economia sem o uso de dados, sem o uso adequado de dados pessoais. Por isso, vejo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais [ Lei 13.709, de 2018 ] como uma aliada para promovermos a confiança, que é elemento essencial para o desenvolvimento da economia digital — afirmou a economista.