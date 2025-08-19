Terça, 19 de Agosto de 2025
Daniela Marreco Cerqueira é confirmada na diretoria da Anvisa

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação ( MSF 90/2024 ) de Daniela Marreco Cerqueira para o cargo de diretora da Agência Na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 18h06
Daniela Marreco Cerqueira é confirmada na diretoria da Anvisa
A indicação foi aprovada por 59 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação ( MSF 90/2024 ) de Daniela Marreco Cerqueira para o cargo de diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A bióloga vai substituir Meiruze Sousa Freitas, que deixou a função em dezembro. Daniela recebeu 59 votos favoráveis e nenhum contrário. Houve uma abstenção.

Durante sabatina na semana passada na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), a indicada reforçou junto aos senadores que um dos grandes desafios relativos à saúde no país é a facilitação de acesso aos medicamentos para as pessoas diagnosticadas com doenças raras.

De acordo com Daniela, a agência, por exemplo, deve trabalhar por preços adequados para a entrada desses remédios no Brasil e na busca por formas de custeio que viabilizem a distribuição das medicações para a população.

A indicação foi relatada pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE).

Perfil

Daniela Cerqueira é bacharel e licenciada em ciências biológicas pela Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado em biologia molecular, além de especialização em saúde coletiva pela Fiocruz. Servidora de carreira da Anvisa, exerce desde 2006 o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária. Atualmente, é secretária-executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial responsável pela regulação econômica do setor.

Anvisa

A Anvisa é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo controle sanitário de produtos, ambientes e processos. A diretoria do órgão é composta por um diretor-presidente e quatro diretores, todos indicados pelo presidente da República e nomeados por ele após a aprovação pelo Senado Federal.

Daniela foi sabatinada na quarta-feira (13) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senadores durante a sessão plenária desta terça-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
