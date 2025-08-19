Plenário confirma indicação para diretoria da ANA

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19) à tarde, a indicação da advogada Larissa Oliveira Rêgo para ocupar um cargo na diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A aprovação ocorreu por unanimidade, com 54 votos a favor.

O nome de Larissa já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Meio Ambiente (CMA) no último dia 12 de agosto. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) foi a relatora da mensagem de indicação ( MSF 95/2024 ).

Larissa é formada em direito pela Universidade Potiguar (UnP). Desde 2023, é diretora do Departamento de Irrigação da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Ao abordar os principais desafios da ANA, durante a sabatina na CMA, Larissa destacou que o Brasil tem hoje cerca de 12% das reservas de água doce do mundo.

— Gerir esses recursos, bem como atuar na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, é uma atividade desafiadora em um país com dimensões continentais como o nosso. Mesmo com a abundância desse recurso, cerca de 32 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável — registrou a advogada.