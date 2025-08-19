Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão de Infraestrutura sabatina oito autoridades nesta quarta-feira

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta quarta-feira (20) os indicados para cargos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), A...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 16h50
Comissão de Infraestrutura sabatina oito autoridades nesta quarta-feira
O senador Marcos Rogério é presidente da CI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta quarta-feira (20) os indicados para cargos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) e Agência Nacional de Mineração (ANM).

A apreciação de autoridades é uma das competências privativas do Senado, conforme estabelece a Constituição. Após a sabatina, o nome é votado na comissão e, em seguida, submetido ao Plenário. A aprovação depende da maioria absoluta dos votos, em votação secreta.

Manhã

Na reunião, com início previsto para as 9h, serão sabatinados quatro indicados:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

  • Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, para o cargo de diretor-geral, na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Relator: senador Wellington Fagundes (PL-MT).
  • Alex Antonio de Azevedo Cruz, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Luciano Lourenço da Silva.Relator: senador Fernando Farias (PSD-AL).

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

  • Renata Sousa Cordeiro, para o cargo de ouvidora, na vaga decorrente do término do mandato de Joelma Maria Costa Barbosa. Relatora: senadora Margareth Buzetti (PSD-MT).
  • Frederico Carvalho Dias, para o cargo de diretor-geral, na vaga decorrente do término do mandato de Eduardo Nery Machado Filho. Relator: senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Tarde

Na parte da tarde, a partir das 14h, a comissão sabatina outros quatro indicados:

Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)

  • Alessandro Facure Neves de Salles Soares, para o cargo de diretor-presidente, com mandato de quatro anos. Relator: senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).
  • Lorena Pozzo, para o cargo de diretora de Instalações Radioativas e Controle, com mandato de três anos. Relator: senador Otto Alencar (PSD-BA).
  • Ailton Fernando Dias, para o cargo de diretor de Instalações Nucleares e Salvaguardas, com mandato de dois anos. Relator: senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

Agência Nacional de Mineração (ANM)

  • José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Guilherme Santana Lopes Gomes. Relator: senador Marcos Rogério (PL-RO).

As sabatinas da CI serão realizadas na sala 7 da ala Alexandre Costa.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senadores durante a sessão plenária desta terça-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 minutos

Senado aprova juíza Karen Luise para o Conselho Nacional do Ministério Público

Os senadores aprovaram no Plenário nesta terça-feira (19) a indicação de Karen Luise Vilanova Batista de Souza para o Conselho Nacional do Ministér...

 Subcomissão vinculada à CRA acompanha situação de produtores embargados pelo Ibama - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 minutos

Senadores e produtores rurais cobram solução para embargos preventivos

Os embargos preventivos em propriedades rurais feitos a partir de imagens de satélite foram alvo de críticas nesta terça-feira (19) durante audiênc...

 Nome de Lorena Coutinho foi confirmado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Indicada para a ANPD é aprovada em Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação da economista Lorena Giuberti Coutinho para compor o Conselho Diretor da Autori...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 34 minutos

Paim lembra Dia de Luta da população em situação de rua

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou o Dia Nacional de Luta da População em Situação de...

 Senadores durante a sessão plenária desta terça-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 34 minutos

Dorinha negocia com governo alterações na PEC sobre polícia científica

A pedido da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou a PEC 76/2019 da pauta de votações do ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
22° Sensação
4.19 km/h Vento
56% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 segundos

Brazil Promotion 2025 encerra evento de markerking promocional
Senado Federal Há 17 segundos

Senado aprova juíza Karen Luise para o Conselho Nacional do Ministério Público
Câmara Há 20 segundos

Câmara aprova urgência para projeto que prevê suspensão de 6 meses a deputado que impedir atividade legislativa
Câmara Há 23 segundos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital
Senado Federal Há 25 segundos

Senadores e produtores rurais cobram solução para embargos preventivos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +1,15%
Euro
R$ 6,41 +1,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,558,07 -2,77%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias