Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STJ mantém prisão do influenciador Hytalo Santos

Para ministro Rogerio Schietti Cruz, não há ilegalidade na prisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/08/2025 às 16h35

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (19) manter a prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente .

Na semana passada, as prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

Na decisão, o ministro Rogerio Schietti Cruz entendeu que o decreto de prisão foi devidamente fundamentado e não há ilegalidades.

“Nesse contexto, que aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes, bem como para a tentativa de destruição de provas relevantes à apuração dos fatos, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido de soltura", decidiu o ministro.

No habeas corpus protocolado no STJ, a defesa de Hytalo sustentou que a prisão pode ser convertida por medidas cautelares mais brandas . Além disso, os advogados afirmaram que não havia proibição judicial para ele permanecer na Paraíba. O casal está preso em São Paulo.

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual.

Após a repercussão do caso, o Congresso Nacional se mobilizou para aprovar medidas contra a exposição de menores.

Na semana passada, a Câmara dos Deputados decidiu criar um grupo de trabalho para elaborar um projeto de lei (PL) destinado a combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Um dos textos sugeridos como base para o novo texto é o PL 2.628 de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O projeto exige que as empresas de redes sociais criem mecanismos para evitar conteúdos com erotização de crianças. O texto prevê multas para as plataformas de até 10% do faturamento da companhia em caso de descumprir o que determina a legislação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 4 minutos

Ex-assessor de Bolsonaro continuará preso, decide Alexandre de Moraes

Marcelo Câmara é um dos réus da trama golpista
Justiça Há 19 minutos

Justiça manda Meta tirar vídeo que associa petista a usuário de drogas

Ação foi publicada na última quarta-feira na 2ª Vara Cível de Brasília

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU

Deputada foi presa no mês passado em Roma

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino

Vedação não alcança tribunais internacionais reconhecidos pelo país

 © Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias

Multa diária de R$ 50 mil é fixada por radar inoperante

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
22° Sensação
4.19 km/h Vento
56% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 segundos

Brazil Promotion 2025 encerra evento de markerking promocional
Senado Federal Há 17 segundos

Senado aprova juíza Karen Luise para o Conselho Nacional do Ministério Público
Câmara Há 20 segundos

Câmara aprova urgência para projeto que prevê suspensão de 6 meses a deputado que impedir atividade legislativa
Câmara Há 23 segundos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital
Senado Federal Há 25 segundos

Senadores e produtores rurais cobram solução para embargos preventivos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +1,15%
Euro
R$ 6,41 +1,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,558,07 -2,77%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias