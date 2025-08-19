Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado

A semana começou com protagonismo local no 9º Conexões Gramado Film Market (CGFM), realizado no 53º Festival de Cinema de Gramado. Na segunda-feira...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/08/2025 às 15h15
Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado
Diretora do Iecine, Sofia Ferreira, apresentou dados e ações do Instituto Estadual de Cinema -Foto: Lucas Fialho/Divulgação Iecine

A semana começou com protagonismo local no 9º Conexões Gramado Film Market (CGFM), realizado no 53º Festival de Cinema de Gramado. Na segunda-feira (18/8), dentro da programação do Conexões, ocorreu o II Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do Rio Grande do Sul, promovendo a integração dos nove coletivos de produtores do Estado. Braço mercadológico do Festival, o Conexões é uma realização da Secretaria da Cultura (Sedac) – por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) –, da Gramadotur e da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

O encontro, que ocorreu no Museu do Festival de Gramado, foi aberto pela diretora do Iecine, Sofia Ferreira, que apresentou dados e ações do Instituto. Ela destacou a presença do governador Eduardo Leite no Festival de Gramado. “Para nós, do Iecine, foi uma conquista. É muito importante o governador presenciar o peso do audiovisual gaúcho e a nossa capacidade de, por meio do cinema, potencializar o Estado e o Brasil. O Rio Grande do Sul continua sendo o terceiro Estado produtor em longas, somente atrás de Rio de Janeiro e São Paulo, mesmo após as enchentes. Esse dado é relevante para seguirmos em frente”, afirmou.

Iniciativas para o futuro do setor

Representando a Secretaria da Educação (Seduc), Tomás Collier e Caroline Heller apresentaram aos produtores projetos do governo do Estado e ressaltaram o papel social dessas iniciativas. Entre as ações elencadas, estão os editais dos Centros de Juventude e do Artista na Escola, via RS Seguro, e a Escola Técnica de Audiovisual e Economia Criativa.

A presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul (Siav RS), Aletéia Selonk, pontuou que as iniciativas da entidade objetivam um futuro para o setor, com a possibilidade de microarticulações entre as regiões do Estado, ressaltando que o sindicato é filiado à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Na sequência, o coordenador do Conselho de Articulação Parlamentar (Coap) e integrante do Comitê da Indústria Criativa da Fiergs, Diogo Bier (mais conhecido como Mano Changes), falou sobre sua experiência com a economia criativa. “A renovação é fundamental para o Rio Grande do Sul, ainda mais pela inversão de pirâmide etária. A cultura é a resiliência da convicção de fazer acontecer algo. Essa cadeia produtiva tem de ser sustentável, entendendo os anseios do mercado. Devemos incentivar e reconhecer os talentos, mas precisamos criar o ambiente propício para despertar a sede do conhecimento. Para a inovação acontecer, a tecnologia, o esporte e a cultura são pilares para seduzir os jovens”, salientou Mano, que também recuperou sua trajetória como artista na banda Comunidade Nin-Jitsu.

Coletivos gaúchos

À tarde, os representantes dos nove coletivos gaúchos apresentaram os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em suas respectivas regiões. Participaram do evento os coletivos Audiovisual Região Sul (com Alexandre Masotti, Alexandre Mattos Meirelles e Chico Maximila), Coletivo (Edu Rabin e João Fernando Alves), Da Montanha (Daniel Herrera e Felipe Gue Martini), Inovacine RS (Daniela Menegotto, Flávia Matzembacher e Vicente Moreno), Marginall (Kiwi Bertola), Metropolitano RS (Rafael Ferretti), Profissa (Fernanda Severo, Débora Palhares, Pam Haber e Paula Martins), RS Fantástico (Cristiano Max e Dani Israel) e Santa Cruz Polo Audiovisual (Diego Tafarel).

O CGFM reúne players, profissionais e gestores até 21 de agosto, para fortalecer o setor audiovisual, e conta com apoio do Cinema do Brasil – Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (Siaesp), ApexBrasil, ONU Mulheres e Instituto + Mulheres.

Mostra de longas-metragens

Ainda na segunda-feira (18/8), começou a Mostra Sedac Iecine de Longas-Metragens Gaúchos, com a plateia do Palácio dos Festivais praticamente lotada. O primeiro título exibido foi o filme documentalUma em Mil, dos irmãos Jonatas e Tiago Rubert. O título faz referência às chances de uma pessoa nascer com a síndrome de Down, condição de Tiago, que protagoniza o filme.

Tiago fez a saudação inicial ao público e foi aplaudido. Logo após, Jonas falou sobre o filme. “O que vou dizer depois disso? Esse filme nasce de uma coisa muito simples, que é o amor que tenho pelo meu irmão”. No início da obra, Jonas – que já dirigiu curtas, atua como montador e apresenta agora seu primeiro longa – explica que a ideia da produção era mostrar “diferenças de experiências de gente vivendo o dia a dia”.

Tio Cleber, que também tem Down e é um dos personagens do filme, cumprimentou a plateia, seguido da produtora Natasha Ferla, que agradeceu os mecanismos de fomento e à diretora do Iecine, Sofia Ferreira, por ter apoiado o processo do filme. Eles dedicaram a sessão de estreia à memória do pai, Irineu, que iniciou os registros domésticos da família em vídeo em 1997, e à avó Olinda, que participou das filmagens.

As exibições da mostra competitiva estadual são abertas ao público, com entrada franca, sempre às 14h, até sexta-feira (22/8). A programação segue nesta terça-feira (19/8), comQuando a Gente Menina Cresce, da cidade de Santa Maria, dirigido pela documentarista, montadora e produtora cultural Neli Mombelli. Na obra, primeiro longa da TV Ovo, um grupo de meninas vive a transição da infância para a adolescência em uma escola pública na periferia do município da região Central do Estado.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O debate destacou o turismo audiovisual e o soft power brasileiro como estratégias de desenvolvimento -Foto: Isidoro B. Guggiana/Ascom Sedac
Cultura Há 19 horas

Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores

Realizado dentro do 53º Festival de Cinema de Gramado, o Conexões Gramado Film Market (CGFM), em seu primeiro fim de semana, recebeu representantes...

 Ação visa fomentar a educação patrimonial, a preservação, a proteção, a valorização e a salvaguarda do patrimônio cultural do RS -Foto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Cultura Há 1 dia

Cortejo pelo Centro Histórico da capital encerra Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Um cortejo festivo percorreu ruas e prédios simbólicos do Centro Histórico de Porto Alegre entre o fim da tarde e o início da noite de domingo (17/...

 Governador Eduardo Leite durante a Geração e Distribuição oficial da Chama Crioula, símbolo da cultura tradicionalista -Foto: Vitor Rosa/Secom
Cultura Há 3 dias

Governador Eduardo Leite participa do ato de distribuição da Chama Crioula e celebra a força da tradição gaúcha

O governador Eduardo Leite participou na manhã deste sábado (16/8) da 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula, em Caxias do Sul, marcando ofici...

 Governo do Estado investiu cerca de R$ 1,3 milhão na edição deste ano por meio da Sedac, da LIC-RS e da Setur -Foto: Vitor Rosa/Secom
Cultura Há 4 dias

Governador Eduardo Leite abre oficialmente o 53º Festival de Cinema de Gramado

Gramado voltou a ser a capital brasileira da sétima arte na noite desta sexta-feira (15/8) com a solenidade de abertura da 53ª edição do Festival d...

 Investimento do Estado foi superior a R$ 5 milhões, por meio do Avançar na Cultura, programa da Secretaria da Cultura -Foto: Vitor Rosa/Secom
Cultura Há 5 dias

Leite inaugura nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite inaugurou na quinta-feira (14/8) a nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS), no 4º Distrit...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 27°
26° Sensação
5.99 km/h Vento
49% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Leva Motors projeta expansão nacional após um ano de mercado
Câmara Há 6 minutos

Comissão da Mulher promove debate sobre trabalho doméstico no Brasil
Câmara Há 6 minutos

Setor portuário defende mais investimentos em acessos e dragagem
Câmara Há 21 minutos

Projeto permite suspensão de deputados que praticarem agressões físicas ou impedirem atividade legislativa
Cultura Há 21 minutos

Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,97%
Euro
R$ 6,40 +0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 659,370,80 -2,92%
Ibovespa
134,683,44 pts -1.92%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias