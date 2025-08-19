Terça, 19 de Agosto de 2025
Homem é preso após perseguição e troca de tiros com a polícia em Ijuí

Ação aconteceu na madrugada deste domingo (17). Grupo é suspeito de praticar furtos e roubos em propriedades rurais

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
19/08/2025 às 09h40
Polícia apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros, além de toucas ninja, alicates e outros equipamentos. (Foto: Divulgação / Brigada Militar)

A Brigada Militar prendeu um homem após perseguição e troca de tiros, na madrugada deste domingo (17), no interior de Ijuí, no noroeste do Estado. Segundo a polícia, a ação ocorreu por volta das 5h45min, na localidade de Barreiro, durante o monitoramento de veículo suspeito de ser usado em furtos e roubos em propriedades rurais.

Na tentativa de abordagem, houve troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. Os ocupantes do veículo fugiram e, durante a perseguição, lançaram “miguelitos” (pregos retorcidos usados para furar pneus) na estrada. Pneus de algumas viaturas policias acabaram furados.

A fuga seguiu pela RS-342, mas o motorista da camionete acabou perdendo o controle na entrada da localidade de Rincão dos Gói. O grupo parou dentro de uma lavoura, abandonou o veículo e correu para uma área de mata. Um dos suspeitos foi capturado e os outros três estão foragidos.

Dentro da camionete, a Brigada Militar apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros, além de toucas ninja, alicates e outros equipamentos usados para arrombar cadeados e fios. Também foram encontrados pedaços de carne envenenados, que, segundo a polícia, seriam utilizados contra cães de guarda durante os crimes. 

Ainda segundo a BM, o grupo é da região e conhecido das autoridades policiais, suspeitos de praticar vários furtos. Apesar da troca de tiros, não houve policiais feridos.

 

