Homem é preso por suspeita de abuso e exploração sexual de menores em São Luiz Gonzaga

Na manhã desta segunda feira, 18 de agosto, a Polícia Civil, através da DPPGV de São Luiz Gonzaga, com apoio da Delegacia de Polícia, cumpriu a cautelar de prisão preventiva em desfavor de um homem de 28 anos, suspeito de abuso e exploração sexual contra adolescentes.

No início deste mês de agosto, chegou ao conhecimento da delegacia especializada que um homem oferecia dinheiro a adolescentes com menos de 14 anos, para se relacionar sexualmente.

Imediatamente foi instaurado Inquérito Policial e após algumas diligências a autoridade policial representou pela decretação de Prisão Preventiva, que obteve parecer favorável do Ministério Público e acolhimento do judiciário.

O acusado foi preso no centro desta cidade, e após as formalidades legais, foi encaminhado à penitenciária.

