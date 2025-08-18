Agentes apreendem quase 800g de maconha na Penitenciária de Ijuí

Na manhã deste domingo, 17, uma ocorrência de apreensão de maconha foi registrada na delegacia de polícia de Ijuí.
A droga, que totalizou cerca de quase 800 gramas, foi encontrada durante uma revista realizada por agentes penitenciários na Penitenciária Modulada de Ijuí.
A maconha ficará apreendida enquanto uma investigação será iniciada para apurar como a droga ingressou na casa prisional.
Na semana que passou, a Policia penal, já havia realizado um trabalho na casa prisional.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.